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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Тройное ДТП произошло накануне на Николаевской трассе

Категория: Новости


По информации ГУНП, накануне вечером на Трассе «Одесса-Николаев» микроавтобус «Мерседес-Бенц» по касательной столкнулся с идущей навстречу фурой. После этого его отбросило на идущий навстречу «ВАЗ».
В результате серьезно пострадал пассажир «ВАЗа», который госпитализирован.
Отметим, что в следствие происшествия у фуры разорвало бак с топливом и горючее вылилось прямо на дорогу.
В результате возникла реальная угроза пожара и взрыва столкнувшихся автомобилей.
Однако прибывшим на место полицейским удалось предотвратить возникшую опасность.

 



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