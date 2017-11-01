Тройное ДТП произошло накануне на Николаевской трассе

По информации ГУНП, накануне вечером на Трассе «Одесса-Николаев» микроавтобус «Мерседес-Бенц» по касательной столкнулся с идущей навстречу фурой. После этого его отбросило на идущий навстречу «ВАЗ».

В результате серьезно пострадал пассажир «ВАЗа», который госпитализирован.

Отметим, что в следствие происшествия у фуры разорвало бак с топливом и горючее вылилось прямо на дорогу.

В результате возникла реальная угроза пожара и взрыва столкнувшихся автомобилей.

Однако прибывшим на место полицейским удалось предотвратить возникшую опасность.