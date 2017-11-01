Лидерами рождаются или становятся? Гарвардский университет отвечает - лидерами становятся, и, более того, помогает Украине создать новое поколение лидеров, которые будут руководить страной, посредством программ для молодых руководителей. Несколько дней назад 11 украинцев завершили обучение по такой программе Гарвардской Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди благодаря стипендии благотворительной организации «Фонд Бумбураса». В ближайшее время состоится встреча между руководителями Гарварда и представителями Фонда Бумбураса, чтобы обсудить новые идеи стипендиальной программы.

Украине для ее развития нужны квалифицированные специалисты, и Посольство США в Украине готово содействовать их обучению. Об этом заявила посол США в Украине госпожа Мари Йованович на встрече с Президентом Фонда Бумбураса господином Пантелеймоном Бумбурасом в сентябре 2017 года. Встреча состоялась по случаю участия 11 украинских молодых лидеров в программе «Молодые лидеры» в Гарвардской школе управления им. Джона Ф. Кеннеди, в Кембридже, штат Массачусетс. Программа по подготовке руководителей со всего мира регулярно проводится в этом самом престижном учебном заведении, чтобы привить им навыки, необходимые им для развития своих стран. Одиннадцать украинских руководителей из правительственного, частного и неправительственного секторов отправились в США, где они приняли участие в Гарвардской программе повышения квалификации. По инициативе Фонда был проведен конкурс, победители которого получили стипендии Бумбураса. Все они - люди, которые уже достигли определенных успехов в своей отрасли, а цель краткосрочной программы – приобретение ими новых навыков, которые позволят в дальнейшем занимать руководящие должности и способствовать развитию своей страны.

Украина - это страна, которая имеет огромный потенциал и в ближайшие годы она вполне может достичь процветания. Но для этого нужны соответствующие кадры, управленческая элита, как мы привыкли их называть. Элита, которая не связана с советским прошлым страны и сможет сформировать систему государственного управление в соответствии с современными требованиями. Это не только моя точка зрения, но и мнение многих влиятельных бизнесменов и чиновников, которых я встречаю в европейских странах. Обучение в Гарварде позволяет приобщиться к особому менталитету и необходимым знаниям, а мы помогаем украинцам воспользоваться этими уникальными возможностями,

— сказал Василиос Бумбурас, генеральный директор строительной компании Гефест и вице-президент благотворительной организации «Фонд Бумбураса», после встречи с руководителем учебных программ для руководителей в Школе государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди госпожой Деборой Айлс.

Госпожа Айлс поблагодарила господина Бумбураса, который говорил о развитии новой программы подготовки будущих руководителей Украины и перспективах сотрудничества с Гарвардским университетом. Госпожа Айлс подчеркнула, что в руководстве Гарварда следят за событиями в Украине и считают, что эта страна нуждается в лидерах, которые будут вести ее по пути реформ, необходимых для современной европейской державы. Она напомнила, что в 2011 Гарвард создал специальную программу повышения квалификации государственных служащих Украины – «Кадровый резерв Президента».

Мы надеемся, что Фонд Бумбураса будет продолжать поддерживать новую волну украинских лидеров. Со своей стороны, мы готовы к широкому сотрудничеству в этом направлении,

— подчеркнула госпожа Айлс во время встречи с Василисом Бумбурасом в Гаврварде, подчеркнув значимость участия частных компаний, которые демонстрируют социальную ответственность и финансируют участие новых лидеров в образовательных программах. В ближайшее время высокопоставленный представитель из Гарварда посетит Фонд Бумбураса, чтобы официально согласовать программу сотрудничества между Гарвардом и Фондом в сфере образования украинских лидеров на стипендии Фонда.

За последние годы более 50 молодых украинцев посетили различные краткосрочные программы Гарвардского университета. Критерии отбора, а также окончательный выбор участников среди сотен кандидатов, принадлежат Гарварду. Такие программы пользуются большим спросом во всем мире.

Это одна из самых востребованных программ для руководителей в государственном, частном и неправительственном секторах. Конкурс очень большой. В этом году мы отобрали 65 кандидатов из 260 заявок. Это представители 19 стран. В том числе присутствовали 11 представителей Украины — стипендиаты Фонда Бумбураса, — рассказывает директор программы Сергей Коноплев.

Как отмечает господин Коноплев, многие из тех, кто посетил эти программы, позже заняли ответственные должности в управленческом аппарате страны. Украина нуждается в развитии кадрового потенциала, считает директор.

Я бы говорил не о знаниях, а о подходах и горизонтах мышления - это именно то, что значительно изменилось после курса в Гарварде. После обсуждения кейсов и общения с профессорами ты понимаешь, что мыслить стоит более глобально, а действовать очень обдумано и локально. Такие программы обязательно нужно продолжать,

— отмечает господин Юрий Гусев, советник Министра инфраструктуры Украины, заместитель Министра обороны Украины ‎(2015-2016), сооснователь Международного Центра Стратегий Безопасности и Обороны. Господин Гусев принимал участие в этой Гарвардской программе в 2011 и говорит, что данная программа не только дала возможность для его карьерного роста, но и привела к позитивным переменам в стране. Его мнение разделяет большинство тех, кто был участником подобных программ.

Благотворительная организация «Фонд Бумбураса» занимается предоставлением помощи в сферах благотворительной деятельности (образование, охрана здоровья, экология, социальная защита, культура и искусство, наука и спорт и др.), а также развитием и поддержкой этих сфер в общественных интересах.

Среди задач Фонда — развитие региональных программ, в том числе образовательных, поиск и поддержка талантливой молодежи, содействие социальной реабилитации малообеспеченных, инвалидов и других лиц, которые нуждаются в заботе, а также развитие, и распространение греческой культуры в Украине, охрана и сохранение культурного наследия Греции, памятников истории и культуры, а также многое другое.