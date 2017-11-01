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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Строительство скоростной железной дороги Киев-Одесса обойдется в 800 млн евро

Категория: Новости

Строительство скоростной железной дороги Киев-Одесса обойдется в 800 млн евро

По оценке мининфраструктуры, строительство электрифицированной железной дороги обойдется в районе 500-800 млн грн.
Стоимость строительства скоростной железной дороги с евроколеей между Киевом и Одессой будет около 500-800 млн евро. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Укринформ. 

Базовая цена - 30 млн грн за один километр дороги с электрификацией. Поезда будут стоить еще дополнительно 20-30 млн евро.  

Билет на такой скоросной поезд может составить 500-700 гривень. 

"Мы работаем над тем, чтобы это было также грузовое сообщение. Мы договорились с ЕБРР о подготовке pre-stability study и уже с этим мы будем ходить по инвесторам", - рассказал Омелян. 

Ранее министр заявлял, что скоростные железнодорожные пути могут появиться в перспективе 5-10 лет. Первыми такими направлениями должны стать Киев-Одесса и Киев-Варшава.  



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