Строительство скоростной железной дороги Киев-Одесса обойдется в 800 млн евро

По оценке мининфраструктуры, строительство электрифицированной железной дороги обойдется в районе 500-800 млн грн.

Стоимость строительства скоростной железной дороги с евроколеей между Киевом и Одессой будет около 500-800 млн евро. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Укринформ.

Базовая цена - 30 млн грн за один километр дороги с электрификацией. Поезда будут стоить еще дополнительно 20-30 млн евро.

Билет на такой скоросной поезд может составить 500-700 гривень.

"Мы работаем над тем, чтобы это было также грузовое сообщение. Мы договорились с ЕБРР о подготовке pre-stability study и уже с этим мы будем ходить по инвесторам", - рассказал Омелян.

Ранее министр заявлял, что скоростные железнодорожные пути могут появиться в перспективе 5-10 лет. Первыми такими направлениями должны стать Киев-Одесса и Киев-Варшава.