Испытательный срок для водителей авто

В связи с тем, что Украина является ассоциированным членом Евросоюза, ее граждане должны, по европейским правилам, иметь новые документы на управление автотранспортом. Таковы требования Евросоюза. С этой целью Кабинет министров Украины принял постановление о внесении поправок в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, которые ужесточают получение водительских прав. Также повышены требования к водителям, нарушающим правила дорожного движения. Это вызвано не только требованием Евросоюза, но и с необходимостью существенно сократить дорожно-транспортные происшествия, гибель и травматизм граждан.

Вводится новый порядок выдачи водительских удостоверений, их будут выдавать сроком на два года. Этот период становится своеобразным испытательным сроком для водителей. Но такая мера хотя и считается новой, а фактически является забытой старой. Водители, получавшие удостоверения в прошлом веке, помнят, что тогда, после окончания курсов водителей, удостоверения не выдавали, а давали удостоверение стажера. Его владелец должен был в течение трех месяцев проходить стажировку под покровительством опытного водителя. За это время он приобретал практический опыт вождения и обучался уходу за транспортным средством. Только после этого, если с места стажировки получал положительную характеристику и оценку за прохождение стажировки, ГАИ выдавало ему водительское удостоверение.

Новые правила выдачи водительских удостоверений сроком на два года тоже своего рода испытательный срок. Порядком предусмотрено, что если водитель, получивший права, за два года нарушил правила дорожного движения не более двух раз и не имеет больше административных протоколов, то ему выдается новое, постоянное удостоверение без повторных экзаменов.

В случае, когда водитель за два года имеет три и больше нарушения, ему придется сдавать теоретические и практические экзамены в сервисном центре Министерства внутренних дел.

Есть еще одна особенность ужесточения выдачи водительского удостоверения. Если лицо, получившее водительские права впервые, за нарушение правил дорожного движения было лишено права на управление транспортным средством, ему права не возвращаются. В положении по этому поводу указано: «Такое удостоверение передается в сервисный центр МВД по зарегистрированному месту жительства для его уничтожения. Возобновление права на управление транспортными средствами в таком случае осуществляется путем получения нового водительского удостоверения, которое считается выданным впервые и после прохождения очередного медицинского осмотра, подготовки в соответствии с планами программы и после составления теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД».

Запомните те, кто получит новое удостоверение на два года, все это время вам разрешена скорость движения до 70 километров в час. А все водители, помните, что с 1 января 2018 года скорость движения транспортных средств в населенных пунктах ограничена 50 километрами.