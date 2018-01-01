«Мы выбираем – нас выбирают»

Святки – это двенадцать дней, отделяющие Рождество от Богоявления. Святки символизируют двенадцать месяцев наступившего года и делятся на Святые вечера, которые длятся одну неделю со дня Рождества, и «страшные вечера», продолжающиеся до Крещения. Встарь люди верили, что с прибавлением светового дня темные силы особенно злятся и гуляют напоследок по Земле так, что дым идет коромыслом.

Но в наши дни нечисть не соблюдает календарь, а плетет свои козни круглый год, когда вздумается. Среди злоумышленников встречаются как вооруженные волки-грабители и откровенные преступники, так и те, кто вуалируется в пушистую овечью шкуру. Помните, сколько уловок и приемов было известно хитроумному «великому комбинатору» Остапу Бендеру, промышлявшему сто лет назад на страницах романов И.Ильфа и Е.Петрова? – четыреста сравнительно честных способов отъема денег у доверчивого населения. Арсенал средств нынешних мошенников куда изощренней и многообразней.

Вот недавняя история, приключившаяся с моей приятельницей, совсем не похожей на наивную доверчивую горожанку, которую легко облапошить. Галине Сергеевне (имя изменено) – взрослой опытной одесситке с Малой Арнаутской, преподавательнице вуза, жизнь не подкидывала щедрых подарков. Всего всегда добивалась сама, работала, крутилась, как большинство из нас, не рассчитывая на манну небесную. Что произошло с ней в тот злополучный день, какое затмение на нее снизошло, когда к ней на улице обратились две незнакомые женщины средних лет, приятной наружности (замечу, не цыганской) и сделали ей предложение, от которого она не смогла отказаться, теперь только остается догадываться...

А предложение и в самом деле было выгодное. Все мы, чего греха таить, падки на скидки, акции, распродажи, льготы и бонусы. Вот эти дамы, представившись, и предложили Галине Сергеевне поучаствовать в проходящей акции и получить – вау! – скидочную карточку, многофункциональную. С ней выгодно осуществлять покупки в супермаркетах крупной торговой сети города. Ею удобно пользоваться в магазинах, торгующих бытовой техникой. И в аптеках пользователя ждут головокружительные скидки. Галина Сергеевна сразу вспомнила, что давно мечтала о стиральной машине-автомате. Да и старый холодильник пора сменить на новый. И лекарства нынче дороги, а так будет все на тридцать процентов дешевле.

Что случилось в тот момент с одесситкой, которую трудно было провести на мякине? Почему сомнения не закрались ей в голову в тот момент: с какой-такой радости незнакомые люди выбрали именно ее и решили облагодетельствовать? – остается неизвестным.

Но когда она почти поверила в то, что счастье есть, «благодетельницы» выдвинули условие, мол, дело осталось за малым: Галине Сергеевне требуется продемонстрировать свою платежеспособность. Ну, как бы к чему вверять выгодную карточку в руки той, у кого за душой никаких средств, кроме жалкой пенсии, на которую не стиральную машину-автомат, а только пластмассовый тазик купить можно.

И Галина Сергеевна продемонстрировала – вынесла из дома всю наличность, что копила десять лет, не одну тысячу долларов. «Представительницы компании» остались довольны увиденным. Они даже не стали пересчитывать купюры, а положили их в белый конверт, запечатали и... вернули вместе с заветной скидочной карточкой. Только поднявшись по лестнице в квартиру и распечатав там конверт, Галина Сергеевна обнаружила в нем вместо денег резаную бумагу. Что пережила женщина, отдавшая своими руками все деньги мошенницам, можете представить. Перекручивая раз за разом происшедшее, сегодня она может объяснить это разве что гипнозом.

Говорят, ничто так не утешает, как фраза соседа по парте: у меня тоже двойка. Галина Сергеевна узнала, что у ее подруги произошла такая же история. Но потерпевшая, пережив шок, сочла нужным скрыть от всех этот прискорбный факт, чтобы не быть предметом насмешек и забыть самой скорей о случившемся. Галина Сергеевна сдаваться так просто не захотела: обошла все магазины и учреждения вокруг дома, где живет, собрала видеоматериалы с камер слежения, написала заявление в полицию и была признана потерпевшей. Но надежды, что мошенниц удастся поймать, а деньги вернуть, у нее мало. Остается только философски относиться к случившемуся: «Господи, спасибо, что взял деньгами», удивляться провидению великого Михаила Булгакова, советовавшего никогда не разговаривать с незнакомцами. И помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.