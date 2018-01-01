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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Объективных оснований для снижения стоимости горючего в настоящее время нет

Категория: Новости


Объективных оснований для снижения стоимости горючего в настоящее время нет

   Так, по утверждению известного эксперта в топливной сфере Леонида Косянчука, на стоимость топлива в Украине непосредственно влияют два основных фактора- валютный курс доллара и евро по отношению к гривне, и цены на нефть. И то, и другое в настоящее время имеет стойкую тенденцию к повышению. « А ведь каждая гривна, которую прибавляет доллар, выливается в новые семьдесят копеек в стоимости топлива в течение ближайших двух недель».

Кроме того, украинские эксперты не исключают, что на повышение стоимости бензина и дизтоплива, помимо объективных, влияет так же и субъективный фактор - возможный сговор между нефтетрейдерами. Отметим, что эксперты так же уверены, что подорожание горючего безусловно приведет и к увеличению стоимости многих продуктов первой необходимости. Причем до конца зимы повышение цен может составить до десяти процентов.



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