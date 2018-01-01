Ограбь нищего и накорми богатого ВИДЕО

Совокупное состояние трех богатейших американцев — основателя Amazon Джеффа Безоса, одного из основателей Microsoft Билла Гейтса и инвестора Уоррена Баффетта — больше, чем общее состояние беднейшей половины населения США, то есть 160 миллионов человек. Об этом говорится в исследовании американского Institute for Policy Studies.

Согласно рейтингу журнала Forbes, суммарный капитал упомянутых выше бизнесменов оценивается в 250 миллиардов долларов. В докладе отмечается, что состояние 25 богатейших миллиардеров США, в том числе основателя Facebook Марка Цукерберга и создателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, оценивается в один триллион долларов.

Все 25 бизнесменов из верхних строчек рейтинга Forbes — белые, указывается в материалах Institute for Policy Studies.

Состояние средней американской семьи, без учета стоимости автомобиля, оценивается в 80 тысяч долларов. Разрыв между богатейшими и беднейшими растет во всем мире.

В период с 2016 по 2017 годы количество миллиардеров беспрецедентно выросло. По данным Oxfam, новый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня.

По сравнению с 2016 годом, заработок главных богачей мира увеличился в четыре раза. В среднем каждый день они вместе зарабатывали 2,7 миллиарда долларов. Наибольший рост произошел в Китае: капитал китайских миллиардеров увеличился почти на 70 процентов.

Всего в мире насчитывается 2043 человека, считающихся миллиардерами. "Бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка", - заявила директор Oxfam Винни Бьяньима.

Раз запускается идея «крахе экономического порядка», значит порядок будут устанавливать, возникает логичный вопрос каким образом?

Первый и самый известный путь, это борьба старых и новых денег. Криминальное преследование «нечестно нажитого» в офшорных юрисдикциях позволит зачистить большинство нуворишей.

Существует также форма устранения «естественным путем» через управляемый кризис. По результатам кризиса планируется оставить двух миллиардеров из десяти.

Есть более гуманные способы - благотворительность, когда «молодые деньги покупают» себе билет в будущее, навсегда став филантропическими фондами.

Но это решает проблему лишь частично.

Человечество борется с симптомами болезни не пытаясь отыскать ее причину. К примеру, Сорос в одной из своих книг, так описывает современный кризис: Деньги скопились наверху у богатых и нам надо, каким-то образом, скинуть их вниз к бедным, чтобы они начали свой путь наверх, запуская экономику.

Один из механизмов равномерного сжигания денег – инфляция. Она пожирает деньги с одинаковой скоростью, как у богатых, так и у бедных. Но олигархический капитал, сросшийся с властью, запускает программы рефинансирования своих пострадавших от инфляции сбережений. Нам говорят что государство «спасает» столпы экономики – банки, крупные корпорации, а на самом деле щедро финансируются их бесхозяйственность, а зачастую и банальные хищения.

Лишь только рядовой гражданин предоставлен сам себе, ему только перед выборами обещают помочь, а после выборов вновь перекладывают на него издержки своей жадности и управленческой неэффективности.

Разрыв в доходах между богатыми и бедными приобрел, катастрофические масштабы и имеет тенденции лишь к увеличению, что говорит о том что мы стоим на пороге краха существующей мировой системы и возникновения новой.