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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

В Одесской области все еще остаются обесточенными шестнадцать населенных пунктов

Категория: Новости


В Одесской области все еще остаются обесточенными шестнадцать населенных пунктов

Об этом сообщает ГСЧС. По официальной информации, из двадцати одного села и поселка, которые оставались без электричества на 26 января, за двое последних суток «запитали» пять.

Отметим, что даже во втором по величине городе региона – Измаиле, подача электричества все еще ненадежна и периодически происходят локальные отключения из-за перегруза сетей.

Дошло до того, что с просьбой ограничить расходы электроэнергии к жителям обратился мэр города Андрей Абрамченко.

Без энергообеспечения остается так же часть знаменитой «Украинской Венеции» – Вилково.



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