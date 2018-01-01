В Одесской области все еще остаются обесточенными шестнадцать населенных пунктов

Об этом сообщает ГСЧС. По официальной информации, из двадцати одного села и поселка, которые оставались без электричества на 26 января, за двое последних суток «запитали» пять.

Отметим, что даже во втором по величине городе региона – Измаиле, подача электричества все еще ненадежна и периодически происходят локальные отключения из-за перегруза сетей.

Дошло до того, что с просьбой ограничить расходы электроэнергии к жителям обратился мэр города Андрей Абрамченко.

Без энергообеспечения остается так же часть знаменитой «Украинской Венеции» – Вилково.