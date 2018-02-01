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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Пригородные электрички могут отменить?

Категория: Новости / Экономика и финансы


Пригородные электрички могут отменить?

К сожалению, о такой вероятности уже говорят железнодорожники.

Как сообщает пресс-служба Одесской железной дороги, этот вид пассажирского транспорта не только не приносит прибыли предприятию, а и несёт огромные убытки.

В первую очередь, потому, что в Одесской области за проезд льготников компенсируют только на треть.

А поскольку в других областях, которые обслуживает Одесская железная дорога, размеры компенсации и того меньше, в среднем этот показатель не дотягивает и до двадцати процентов.

Впрочем, одесские железнодорожники говорят, что, не смотря ни на что, не намерены закрывать пригородные электрички, понимая их социальную значимость. Пока, во всяком случае.



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