Подорожание технической воды уничтожает рисоводство Одесского региона

Об этом проинформировал Кабинет министров губернатор Одесской области Максим Степанов. По его словам, подорожание с 1 января 2018 года технической воды на 16,8% является смертным приговором, по крайней мере, такому виду сельскохозяйственной деятельности, как рисоводство, которое просто немыслимо без поливного земледелия.

Однако при новых тарифах производство становится убыточным. «Все это приведет к тому, что будет дешевле завозить рис из Индии, яблоки из Грузии! - считает глава региона. По его убеждению, так быть не должно . «Надеюсь, народные депутаты и Кабинет министров нас поддержат!»- резюмировал губернатор.