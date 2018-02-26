Одесские коммунальщики снесут пять торговых точек «Одесского каравая»

Об этом в ходе заседания исполкома доложил начальник управления развития потребительского рынка Сергей Машьянов. По его словам, такие действия применяются только к тем павильонам, где уже окончился договор аренды и которые не соответствуют городским эстетическим требованиям.

И, как рассказал мэр Геннадий Труханов, ситуация с «Одесским Караваем» далеко не проста и имеет давнюю историю. «Раньше, когда было объявлено повышении цен на хлебобулочные изделия мы, чтобы сохранить прежние цены на социально-значимые сорта хлеба, предложили «Одесскому караваю» содействовать в развитии его торговой сети. Но была только одна просьба – привести торговые точки в соответствие городскому архетипу. Однако этого так и не было сделано!» Добавим, что по мнению Сергея Машьянова, снос объектов «Одесского каравая» станет своего рода, стимулом для приведения торговых объектов в соответствие действующим городским стандартам!»

Таким образом, число торговых точек «хлебного предприятия» сокращено не будет. Всего же в городе предполагается снести тридцать четыре объекта. Шесть -в Киевском районе, один –в Малиновском, четыре –в Приморском и двадцать три- в Суворовском районе.