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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девушки на Молдаванке

Категория: Новости


Минувшей ночью сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве двадцати девяти летней женщины, которое произошло несколько дней назад на Молдаванке.

Подозреваемый задержан по пути из Одессы в Арциз.

По имеющейся информации, задержанному двадцать пять лет, он повар и учился с убитой в одной школе.

По информации ГУНП, в ходе задержания подозреваемый нанес оперативнику ножевую рану и пытался покончить с собой.

По имеющимся данным, он дает признательные показания.

Напомним, что тело женщины, в убийстве которой подозревается задержанный, обезглавили. Причем голову до сих пор не нашли.



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