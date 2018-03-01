Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девушки на Молдаванке

Минувшей ночью сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве двадцати девяти летней женщины, которое произошло несколько дней назад на Молдаванке.

Подозреваемый задержан по пути из Одессы в Арциз.

По имеющейся информации, задержанному двадцать пять лет, он повар и учился с убитой в одной школе.

По информации ГУНП, в ходе задержания подозреваемый нанес оперативнику ножевую рану и пытался покончить с собой.

По имеющимся данным, он дает признательные показания.

Напомним, что тело женщины, в убийстве которой подозревается задержанный, обезглавили. Причем голову до сих пор не нашли.