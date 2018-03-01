Одесские депутаты хотят контролировать таможню?

Соответствующую идею озвучили на сегодняшней сессии областного совета сразу несколько народных избранников. Они считают, что необходимо провести мониторинг грузов, поступающих в Одесский порт и при этом уезжающих растамаживаться в другие города, например, в Сумы, за тысячу километров.

По их мнению, это непонятно и, возможно имеет криминальную составляющую.

Однако, по мнению губернатора Максима Степанова, такие действия выходят за рамки полномочий депутатов. К тому же импортеры имеют право растамаживать свои грузы , где хотят.

Поэтому «… для увеличения объемов растамаживаемых на одесской таможне грузов необходимо создавать условия, привлекательные для импортеров. И это уже делается. Так, только число автомобилей, растомаживаемых в Одессе возросло в девять раз!» И теперь нам уже нужен новый автохаб в порту. Как результат, доходы таможни составили рекордный за все годы государственной независимости уровень и составили семь с половиной миллиардов гривен.

Благодаря чему за средства сверхплановой прибыли ведомства удалось отремонтировать рекордную протяженность автодорог региона.