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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Губернатор Максим Степанов назначил Александра Ройтбурда исполняющим обязанности директора Одесского художественного музея

Категория: Новости / Политика

Губернатор Максим Степанов назначил Александра Ройтбурда исполняющим обязанности директора Одесского художественного музея

Об этом стало известно 19 марта, когда губернатор пришёл лично водворять Ройтбурда на пост руководителя учреждения, передаёт Tаймер.

Говоря о своём решении, губернатор заявил, что выполняет решение конкурсной комиссии.

Вообще–то руководителей областных учреждений культуры назначает облсовет, однако депутаты областного собрания отказались сделать это в ходе сессии 14 марта. Так что Степанов решил назначить Ройтбурда своим личным распоряжением. Это, правда, противоречит закону Украины «О культуре», согласно которому подобные назначения отведены к компетенции председателя облсовета. Однако такие мелочи, видимо, Степанова не смутили.

«Этим решением Степанов идёт на конфликт с облсоветом, — прокомментировал событие один из депутатов облсовета от «Батькивщины». — Видимо, он решил, что лучше уж конфликт с облсоветом, чем с Мариной Порошенко».

Распоряжение о назначении Ройтбурда на сайте облгосадминистрации пока не опубликовано.

Губернатор Максим Степанов назначил Александра Ройтбурда исполняющим обязанности директора Одесского художественного музея

 



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