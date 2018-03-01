Что необходимо знать мужчинам после 50 лет?

Научно-технический прогресс за последние десятилетия значительно увеличил продолжительность жизни людей. Сегодня мы живем гораздо дольше, чем наши предки сто и более лет назад. В связи с этим все большему количеству людей приходится сталкиваться с так называемыми «возрастными заболеваниями», наиболее значимым из которых для мужчин является доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) или аденома простаты. Значимость этого заболевания определяется в первую очередь принципиальным ухудшением качества жизни мужчины, ограничением его социальной активности и развитием опасных для жизни осложнений.

Что же такое аденома простаты? Это доброкачественное заболевание, характеризующееся увеличением в размерах предстательной железы вследствие появления ткани гиперплазии из-за нарушения гормональной регуляции.

Для того чтобы правильно понимать суть этого заболевания, необходимо знать некоторые особенности строения органов мужской половой системы. Предстательная железа (простата) или, как ее еще называют, второе мужское сердце, непарный железистый орган, располагающийся в малом тазу непосредственно под мочевым пузырем и участвующий во множестве процессов, происходящих в мужском организме, обеспечивающих полноценное мужское здоровье своему обладателю. Со временем, чаще после 50 лет, нарушение гормональной регуляции работы предстательной железы приводит к увеличению ее в размерах. Изменение состояния предстательной железы сужает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал, вызывая так называемую инфравезикальную обструкцию. Этоприводит к нарушению оттока мочи, а значит, и к нарушению выведения избытка жидкости, азотистых шлаков, что неизменно приводит к повышенной нагрузке на сердце, печень, сосуды и другие жизненно важные органы.

Как проявляется ДГПЖ? Жалобы, появляющиеся у мужчин, страдающих ДГПЖ, зависят от стадии заболевания. На начальных этапах болезни у человека появляется дискомфорт в промежности и вялая струя мочи. При прогрессировании заболевания присоединяются чувствонеполного опорожнение мочевого пузыря, ночные позывы к мочеиспусканию, необходимость натуживания и ожидания начала акта мочеиспускания, учащение позывов к мочеиспусканию, невозможность отложить возникший позыв. Все эти симптомы указывают на необходимость обращения к врачу, так как своевременное обращение за медицинской помощью практически всегда позволяет избежать операции. Дело в том, что сегодня существует достаточно способов консервативного ведения таких пациентов. Все эти методы консервативной терапии не излечивают людей от ДГПЖ, так как, по большому счету, заболевание является проявлением старения мужского организма, но позволяют пациенту и его заболеванию мирно сосуществовать,не допуская необходимости применения агрессивных вариантов лечения. Однако это возможно, повторюсь, только при своевременном обращении человека к урологу.

Что же ожидает пациента, обратившегося к специалисту по поводу появления симптомов аденомы? В первую очередь пациенту необходимо будет сдать кровь для определения уровня ПСА (онкомаркер для предстательной железы).Направление на этот анализ не говорит о том, что у врача есть подозрение относительно наличия онкологического заболевания, это рутинное обследование, которое ежегодно должен проходить каждый мужчина в возрасте старше 50 лет (сегодня в Одессе этот виддиагностики проводится бесплатно согласно городской программе «Здоровье»). Следующим этапом выполняется осмотр и ультразвуковое исследование, иногда возникает необходимость применения дополнительных методов диагностики: УФМ – исследование, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография. Перечисленные выше методы диагностики дают возможность специалисту определить стадию заболевания и выбрать соответствующую тактику лечения.

В случае выявления ДГПЖ первой стадии (стадия компенсации) согласно «Клиническим рекомендациям Европейской ассоциации урологов» пациенту показано динамическое наблюдение. Это означает, что уролог предлагает пациенту внести некоторые коррективы в образ жизни, отрегулировать правила употребления жидкости, дает советы по физическим упражнениям, направленным на укрепление мышц малого таза, возможно, назначает фитопрепараты. Пациентам этой группы рекомендуется проходить плановые ежегодные осмотры, включающие контроль уровня ПСА и ультразвуковое исследование.

Пациентам со второй стадией ДГПЖ (стадия декомпенсации) рекомендовано оперативное лечение. Выбор оперативного метода лечения зависит от многих факторов, но несмотря на это, «Золотым стандартом» хирургического лечения во всем мире признан метод трансуретральной резекции простаты. Этот метод позволяет избавить пациента от инфравезикальной обструкции и улучшить качество мочеиспускания без нарушения целостности кожных покровов. Интересный факт, что первый опыт применения ТУР в Одессе был проведен на кафедре урологии и нефрологии ОНМедУ более 25 лет назад (один из первых в бывшем СССР).

Пациентов с ДГПЖ третьей стадии можно назвать «запущенными», так как в этом случае присутствуют осложнения, являющиеся противопоказаниями для проведения плановой терапии ДГПЖ.Пациентам этой группы устанавливают дренаж (отводящую трубку) по мочеиспускательному каналу или путем пункции передней брюшной стенки. Наличие дренажа и серьезная длительная инфузионная терапия позволяют попытаться восстановить основные функции организма и тем самым подготовить пациента к спасительной операции. Однако положительный эффект при этом варианте лечения достигается не всегда, и многие пациенты вынуждены оставаться с трубкой всю оставшуюся жизнь.

Подытоживая, можно сказать, что своевременное обращение к квалифицированному специалисту дает возможность не только установить правильный диагноз, но и, с учетом всех факторов, назначить качественное эффективное лечение, благодаря которому пациент вернется в состояние, в котором он не зависит от своего мочеиспускания, а живет полноценной жизнью.