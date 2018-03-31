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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Одесские спасатели приступили к комплексной проверке торгово-развлекательных центров

Категория: Новости


Одесские спасатели приступили к комплексной проверке торгово-развлекательных центров

Впервые за последние несколько лет. По информации ГСЧС, сотрудники проверили уже такие центы, как «Вузовский», «Лаванда» и «Фреш-маркет».

Особое внимание уделялось техническому состоянию противопожарной сигнализации и систем обеспечения состояния средств тушения, готовности гидрантов и наличия путей эвакуации.

Как отмечает руководство ГСЧС, комплексные проверки будут продолжаться.

Напомним, что в течение нескольких лет проверки не проводились, поскольку подпадали под мораторий, введенный еще правительством Арсения Яценюка.

И только страшная трагедия в Кемерово подтолкнуло премьер-министра Владимира Гройсмана отметить данный мораторий и обязать спасателей проверить все места скопления граждан в стране.



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