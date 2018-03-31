В Одессе прошел «матч звезд» Юниорской баскетбольной лиги

Настоящий праздник детского баскетбола прошел в стенах спортивно-оздоровительного комплекса «Университет» Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. Накануне завершения очередного сезона Юниорская баскетбольная лига продемонстрировала «Матч звезд», в котором приняли участие лучшие игроки по итогам года в составе сборных команд лиги.
Такая товарищеская игра, как пояснил Александр Саура, позволяет командам немного отдохнуть, а зрителям – получить удовольствие. Еще больше удовольствия игрокам доставила игра в новом зале. В спорткомплексе МГУ ребята играли впервые. По словам Александра Сауры, в прошлом году он случайно оказался здесь во время проведения соревнований по черлидингу -группы поддержки из Высшей школы черлидинга сопровождают Юниорскую баскетбольную лигу буквально с первого матча.
Сам «матч звезд» был разделен на четыре четверти. Перерывы после каждой из них были заполнены яркими выступлениями черлидеров и спортивными конкурсами. Быстроту и точность демонстрировали игроки в конкурсе на лучшего защитника. В 3-х очковом конкурсе определяли самого меткого игрока, а в конкурсе Slam Dunk ребята могли показать насколько высоко они могут прыгнуть, чтобы забросить мяч в корзину.
Юниорская баскетбольная лига была создана для популяризации баскетбола и черлидинга среди детей среднего и старшего школьного возраста. Вместе с ребятами на «матче звезд» играют и их тренеры, то есть команды имеют разновозрастной состав.