В Одессе прошел «матч звезд» Юниорской баскетбольной лиги

Настоящий праздник детского баскетбола прошел в стенах спортивно-оздоровительного комплекса «Университет» Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. Накануне завершения очередного сезона Юниорская баскетбольная лига продемонстрировала «Матч звезд», в котором приняли участие лучшие игроки по итогам года в составе сборных команд лиги.

Матч звезд – это больше праздничная игра, это как праздник, и лучшие игроки от всех команд собираются здесь. Они устраивают настоящее шоу для зрителей – детей и для родителей, которые приходят посмотреть на это яркое действие,

- рассказывает президент Юниорской баскетбольной лиги Одессы Александр Саура.

Такая товарищеская игра, как пояснил Александр Саура, позволяет командам немного отдохнуть, а зрителям – получить удовольствие. Еще больше удовольствия игрокам доставила игра в новом зале. В спорткомплексе МГУ ребята играли впервые. По словам Александра Сауры, в прошлом году он случайно оказался здесь во время проведения соревнований по черлидингу -группы поддержки из Высшей школы черлидинга сопровождают Юниорскую баскетбольную лигу буквально с первого матча.

Нам здесь очень понравилось, расположение шикарное - возле моря. Тогда же, осенью, мы договорились о том, что будем проводить здесь в марте «матч звезд». И мне хотелось бы сказать слова благодарности президенту Международного гуманитарного университета, народному депутату Украины Сергею Кивалову за предоставленную возможность,

- отметил Александр Саура.

Сам «матч звезд» был разделен на четыре четверти. Перерывы после каждой из них были заполнены яркими выступлениями черлидеров и спортивными конкурсами. Быстроту и точность демонстрировали игроки в конкурсе на лучшего защитника. В 3-х очковом конкурсе определяли самого меткого игрока, а в конкурсе Slam Dunk ребята могли показать насколько высоко они могут прыгнуть, чтобы забросить мяч в корзину.

Юниорская баскетбольная лига была создана для популяризации баскетбола и черлидинга среди детей среднего и старшего школьного возраста. Вместе с ребятами на «матче звезд» играют и их тренеры, то есть команды имеют разновозрастной состав.

Возраст не является ограничением, и это огромный плюс. Тем, кто постарше, есть чем поделиться с молодежью. Не только в плане игры, но и в плане каких-то эмоциональных настроев. Мы немного опытнее, чем дети, мы можем наставить их на более правильный путь. Сейчас все больше уделяется внимание развитию спорта, а плохие привычки уходят в другую сторону,

- поделился тренер и преподаватель колледжа компьютерных технологий Максим Смерщ.