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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одессе опять стрельба. На сей раз – из-за балкона…

Категория: Новости


В Одессе опять стрельба. На сей раз – из-за балкона…

Происшествие произошло накануне в Малиновском районе. По информации ГУНП, в одной из многоэтажек из-за обвала балконной плиты балкон восьмого этажа обрушился вниз – на седьмой этаж.

В результате между соседями возник конфликт, в ходе которого житель квартиры на седьмом этаже выстрелил в 30-ти летнего соседа сверху из травматического пистолета. Пострадавший с травмой грудной клетки госпитализирован.

Проводится расследование.

Отметим, что решать конфликтные ситуации с помощью оружия в Одесском регионе уже становится тенденцией. Причем не только травматического…



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