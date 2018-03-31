В Одессе провели соцопрос: необходимо ли доступное жилье?

Ситуация с жильем в Украине многие годы не меняется к лучшему. Описанный еще Булгаковым квартирный вопрос все также продолжает портить жизнь гражданам. Уровень цен на жилье значительно превышает доходы украинцев. Об этом свидетельствуют данные социологических исследований, проведенных специалистами Молодежной платформы «Будущее» среди одесситов и жителей области. Опрос проводился вслед инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова, цель которой увеличить и, главное, сделать эффективно работающими программы доступного жилья из госбюджета в соответствии с реальным количеством нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Среди самых насущных проблем на первом месте несоизмеримые с доходами высокие цены, по мнению 39% наших граждан. Около 15% опрошенных считают основной проблемой низкие зарплаты. Последующей четверкой проблем, вызывающих обеспокоенность одесситов, с рейтингом от 12,5% до 10,5% были названы высокий уровень преступности (12,5%), плохая работа жилищно-коммунальных служб (11,3%), коррумпированность органов власти (11,1%), плохая работа общественного транспорта (10,5%). 81% опрошенных выразили поддержку инициативе Сергея Кивалова увеличить и, главное, сделать эффективно работающими программы доступного жилья из госбюджета в соответствии с реальным количеством нуждающихся в улучшении жилищных условий, а 85 % участников опроса считают, что финансирование государственного фонда поддержки молодежного строительства ильготного кредитования молодежи должно быть существенно увеличено.

В целом, мнение одесситов подтверждает правильность инициативы Сергея Кивалова: «с зарплатой 3200 гривень очень тяжело насобирать 20 тысяч долларов на «однушку»», - как выразился один из участников опроса.

Теперь остается лишь надеяться, что депутаты и правительство прислушаются к мнению и потребностям своих избирателей, и инициатива Сергея Кивалова получит правовой статус, а украинцы — возможность решения жилищного вопроса. В противном случае, если нужды украинцев снова будут проигнорированы, страна будет продолжать терять молодых и активных людей, уезжающих работать на благо чьей-то чужой родины, потому что своей они не очень оказались нужны.