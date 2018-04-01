В порту «Южный» достраивают причал длиной 600 метров

Работы по удлинению причала №22 «ТИС-Контейнерный терминал» в морском порту «Южный» обещают закончить в мае текущего года. Об этом заявил руководитель терминала и совладелец ТИС Егор Гребенников.

После окончания работ по удлинению причала терминал сможет вести погрузочно-разгрузочные работы одновременно на двух судах со средней скоростью 50 тысяч тонн грузов в сутки.

«В конце мая будет сдано еще 130 метров причала. Причал готов фактически, осталось положить плиты под крановые пути. Общая длина причальной стенки тогда у нас будет порядка 600 метров. Это позволяет поставить рядом два контейнерных судна длиной по 290 метров или два судна Capesize с импортным углем, который так нужен Украине в отопительный сезон», — отметил Гребенников.

Напомним, стивидорная компания ТИС, оперирующая в морском порту «Южный» начала работы по удлинению причала №22 контейнерного терминала в 2017 году.

Отметим, что компания «ТИС-Контейнерный терминал» является самым глубоководным контейнерным терминалом в Украине. Компания оперирует причалами №21 и №22 порта «Южный». По итогам работы в 2017 году терминал увеличил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 50% — до 3,5 млн тонн.

Напомним, 11 апреля к причалам морского торгового порта Южный пришвартовалось первое судно контейнерной линии Maersk по линии МЕ. В марте представители "Maersk Line" объявили о перенаправлении маршрутовсвоих контейнеровозов из порта Одесса ("Контейнерный терминал Одесса") в соседние с ней портовые терминалы Рыбного порта в Черноморске и частного порта ТИС в акватории порта Южный. В свою очередь, на смену "Maersk Line" начиная с апреля текущего года, японская контейнерная линия Ocean Network Express (ONE) открывает сервис в Одесском порту. Работа будет осуществляться через ДП "Контейнерный терминал Одесса".