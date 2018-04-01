11-летнюю девочку ударило током на крыше поезда. Ребенок нуждается в донорской крови

Вчера, 17 апреля, в больницу доставили 11-летнюю девочку с ожогами от удара электрическим током. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Одесской области.

Выяснилось, что девочка взобралась на крышу товарного поезда и в результате серьезно пострадала. Ребенка госпитализировали с ожогами 60% поверхности тела.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.272 УК.

Сейчас девочка находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии и нуждается в донорах крови для получения альбумина. Об этом сообщила одесский волонтер Екатерина Ножевникова.

Сдать кровь можно в Бисквитном переулке на имя Кравченко Елизавета.