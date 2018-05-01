Западные социологи определили лидеров будущей избирательной кампании Украины

В новую Верховную Раду Украины могут пройти восемь партий, первый же этап выборов Президента имеют все шансы выиграть Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, опубликованные на сайте EuToday.net международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute).

Так, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, в новый состав высшего законодательного органа страны прошли бы восемь политических партий. Наибольшее количество голосов украинских избирателей получила бы партия "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко (12,3%) и партия "Блок Петра Порошенко - "Солидарность" (11,4%). За ними следуют: партия "За життя" Вадима Рабиновича (7,9%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (7,8%), "Оппозиционный блок" Юрия Бойко (7,4%), Радикальная партия Олега Ляшко (6,9%), новый политический проект "Слуга народа" телезвезды Владимира Зеленского (5,7%) и Объединение "Самопомич" Андрея Садового (5,3%).

Интересно, что условный блок правых партий ("Национальный корпус", "Свобода", "Правый сектор") получили бы только 4,1% голосов.

Что же касается выборов Президента Украины, наибольшее количество голосов в первом туре получат лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (10,2%) и нынешний глава государства Петр Порошенко (9,7%), а также лидер партии "За життя" Вадим Рабинович (7,6%) и новичок политических рейтингов – лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский (7,2%).