Маршал Жуков, УБОП и царица Александра

Современные нам люди и события переплелись со знаковыми святынями и датами памяти правосланых мучеников. 6 мая церковь чтит память святого великомученика и победоносца Георгия. В этот же день – праздник Иверской иконы Божьей Матери. Примечательно, что в день почитания столь чтимой в нашем народе иконы и памяти святого великомученика отмечают свой профессиональный праздник УБОПовцы. Поздравляя их в этот день, пожелаем им, как принято, иметь руки чистыми, головы – холодными, а сердца – пламенеющими любовью к нашей общей Отчизне.

Святой великомученик и победоносец Георгий

Земная жизнь

Каждый христианский святой когда-то был человеком, не помышлявшим о славе небесной. Но у Бога свой замысел.

В конце третьего века в богатой и благочестивой каппадокийской семье родился мальчик, красивый, умный и почтительный к родителям. Когда юноша вошел в возраст, его отдали на военную службу в римскую армию. Имя статного гвардейца было Георгий.В то древнее время молодые люди рано взрослели. Он научился ловко управляться с копьем и мечом, отлично разбирался в стратегии и тактике войны. Его порекомендовали в преторианскую гвардию римского императора Диоклетиана – туда отбирали лучших из лучших. К двадцати годам Георгий уже имел высокое воинское звание тысяченачальникаи знаки отличия в походах. Император выделял Георгия из числа других офицеров. Казалось, юношу ждет блестящая военная карьера. Но в 303 году начались гонения на христиан. Император Диоклетиан издал эдикт, по которому христиане должны были отказаться от своей веры и поклоняться римским богам. Сотни тысяч людей были подвергнуты пыткам и казням. Это были страшные времена. Христиан, не отрекшихся от веры, бросали на растерзание диким животным на гладиаторских аренах, осмолив, превращали в живые факелы, заживо закапывали, топили, сжигали и снимали кожу. Георгий принял для себя непростое решение. Предвидя, что его ожидает, молодой гвардеец отпустил на волю всех своих рабов, раздал имущество нуждающимся и явился в сенат. Во время выхода императора к своим придворным Георгий выступил на середину зала и произнес речь:

– О император, и вы, сенаторы, доколе будете утверждать несправедливые законы и издавать приговоры на невиновных и никого не обидевших людей? Ваши боги – идолы, а не боги. Христос один – Бог.

После этих слов участь юноши была решена. Диоклетиан предал начальника своих телохранителей палачам. Его закапывали в негашеную известь, растягивали на колесе, жгли огнем и пытали железом. Но каждый раз, бросив искалеченного пытками юношу в темницу, его на другой день находили исцеленным. Видя эти чудеса, в Христа уверовали свидетели его мучений – придворные, стражники и даже жена императора, царица Александра. Все они также были осуждены Диоклетианом на смерть за исповедание Христа истинным Богом. В бессильной злобе император приказал отрубить голову и Георгию.

Память царицы Александры празднуется в этот же день.

Из времени – в вечность

Тело великомученика было погребено в палестинском городе Лод (Лидда), на территории современного Израиля. Там в честь святого при императоре Юстиниане великом был выстроен храм, сохранившийся до наших дней. А мощи святого великомученика разошлись по всему миру. Часть святых мощей хранится в афонском монастыре Ксенофонт. Один из соборов монастыря и освящен в честь Георгия-Победоносца. В нем, кроме мощей, хранится чудесная икона святого. О количестве чудес и исцелений, связанных с ней, свидетельствует множество даров, в том числе и драгоценных, висящих у иконы. Во времена иконоборчества эту икону нечестивцы бросили в огонь, но она не сгорела. Тогда один из иконоборцев нанес по образу удар в шею. Из иконы потекла кровь. В ужасе злодеи бросили икону в море. Видимо, была воля святого, чтобы этот образ оказался на пристани монастыря Ксенофонт. Рана на иконе видна и поныне. А на месте обретения иконы забил источник с целебной водой. Об этом святом источнике еще в 18-м веке писал русский путешественник, совершивший паломничество на гору Афон Василий Григорович-Барский. В старом соборе монастыря есть фреска, изображающая святого Георгия, сидящего на престоле, а ногами попирающего нескольких птиц. Эти птицы символизируют болезни. Надпись на фреске гласит: «святой Георгий Десурит». Десурия по-гречески – это болезни, связанные с почками и мочеполовой системой, и монахи монастыря хранят в памяти множество случаев исцелений, как в прошлые времена, так и совсем недавних.

Защитник православного воинства.

Из новейшей истории нам известно, что в 1945 году Пасха приходилась на 6 мая. Именно в это день гросс-адмирал Дениц, являвшийся главой Германского государства после самоубийства Гитлера, дал согласие на капитуляцию вермахта, Германия признала себя побежденной. В ночь на 7 мая в Реймсе, где находилась ставка Эйзенхауэра, был подписан предварительный протокол о капитуляции Германии, согласно которому с 23 часов 8 мая боевые действия прекращались на всех фронтах.

Союзники СССР во Второй мировой войне почти три года оттягивали открытие второго фронта, зато на целые сутки «обогнали» Советский Союз с объявлением Победы – с тех пор они празднуют это событие 8, а мы – 9 мая. Эта капитуляция по сути дела готовилась втайне от верховного командования СССР. Нашему представителю генералу Ивану Суслопарову о ней сообщили, когда уже не оставалось времени для получения инструкций из Москвы. Кроме генерала И. Суслопарова, никто из государственных лиц СССР в Реймсе не присутствовал. Выходит, что перед нашей страной капитуляции не произошло.

Но Сталин нашел выход из ситуации, чтобы и свою волю продиктовать, и союзников не выставлять в неприятном свете. «7 мая мне в Берлин, – вспоминал Маршал Советского Союза Георгий Жуков, – позвонил Верховный Главнокомандующий и сообщил:

– Сегодня в городе Реймсе немцы подписали акт безоговорочной капитуляции. Главную тяжесть войны, – продолжал он, – на своих плечах вынес советский народ, а не союзники, поэтому капитуляция должна быть подписана перед Верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции, а не только перед Верховным командованием союзных войск.…Мы договорились с союзниками считать подписание акта в Реймсе предварительным протоколом капитуляции. Завтра в Берлин прибудут представители немецкого главного командования и представители Верховного командования союзных войск. Представителем Верховного Главнокомандования советских войск назначаетесь вы».

Маршал Жуков – Георгий Константинович, признавал, что всегда почитал своего небесного покровителя и получал от него ощутимую помощь. Тот первый Парад Победы Маршал принимал на белом коне, подобно тому, как изображают на белом коне великомученика Георгия, побеждающего дракона.

Праздник Иверской иконы Божьей матери

История обретения Иверской иконы Пресвятой Богородицы сходна с историей Ксенофонтской иконы святого великомученика и победоносца Георгия.

Иверская икона (которая сейчас хранится на Афоне) в IX веке находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле (829–842) иконоборцы, уничтожавшие святые иконы, пришли в дом этой христианки, и один воин копьем ударил по образу Богородицы. Тотчас из пораженного места потекла кровь. Вдова, боясь уничтожения святыни, пообещала императорским воинам деньги и просила их до утра не трогать икону. Когда они ушли, женщина вместе с сыном (впоследствии афонским иноком), для сохранения святой иконы опустила ее в море. Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Афонские иноки, несколько дней видя в море огненный столп, восходящий до неба, пришли к берегу и нашли святой образ, стоящий на воде. После молебна о даровании монастырю явившейся святыни благочестивый инок Иверского монастыря святой Гавриил Грузин (память 12 июля), по повелению Божией Матери, явившейся ему во сне, пошел по воде, принял святую икону и поставил в храме. Однако на следующий день икона была обретена не в храме, а над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не открыла святому ГавриилуСвою волю во сне, сказав, что не желает быть хранимой иноками, а хочет быть их Хранительницей. После этого образ был поставлен над монастырскими воротами. Поэтому святая икона называется Портаитиссою -Вратарницею.