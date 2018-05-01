В Одессе пройдет семинар, посвященный памяти мастера Айкитэдо Любови Матюненой АНОНС

19-20 мая в ОФСК "Локомотив" состоится семинар, посвященный памяти мастера Айкитэдо Любови Матюненой.

Проведет семинар и поделится собственным опытом основатель Айкитэдо - Анатолий Павлович Матюнен.

Анатолий Матюнен более 38 лет изучал и практиковал различные виды боевых искусств (Айкидо Айкикай, Айкидо Шобукан, Реальное Айкидо, Айкибудо, Каратэ Дзёсинмон, Каратэ Киокушинкай, Каратэ Шотокан, Дзю-Дзюцу, Боевое Самбо). Ввиду огромного опыта и стажа преподавания, Анатолию есть, что рассказать и показать Вам!

Приглашаем Вас окунуться в волнующий мир древнего искусства самообороны и почтить память мастера Айкитэдо Любовь Матюнену. До встречи на семинаре!

Ждем Вас по адресу: г. Одесса, ул. Заньковецкой 19.

Начало в 9:30.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: (048) 77-11-228, (067) 390-21-62, (093) 959-95-97, мы с радостью ответим на все Ваши вопросы!