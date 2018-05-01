Льготы на проезд в общественном транспорте должны оплачивать те, кто их санкционировал

Такое убеждение высказал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

По его словам, это было бы целиком справедливо. Чего никак не скажешь о попытках переложить эти расходы на плечи местного самоуправления.

По его убеждению, это просто несправедливо.

Впрочем, в условиях, когда государство упорно не выполняет своих обязательств перед перевозчиками по компенсации обслуживания льготных категорий пассажиров, местным бюджетам просто приходится подставлять плечо.

Так, на эти цели только на нынешний год одесский областной бюджет предусмотрел десять миллионов гривен.

А одесский горэлекротранспорт, который обслуживает наибольшее количество льготников, дотирует городской бюджет.