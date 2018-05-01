ЕБРР до конца года купит государственный на 100% «Ощадбанк»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов войти в капитал украинского государственного банка «Ощадбанк».

Об этом сообщил президент указанной европейской финансовой структуры Сума Чакрабарти, принявший участие в заседании национального инвестиционного совета в Киеве. По словам банкира, речь идёт о «жесте доброй воли ЕБРР», а также «нашей вере в вашу страну». Кроме того, как отметил Чакрабарти, такой шаг послужит серьёзным сигналом для международных инвесторов.

Планы ЕБРР уже прокомментировал министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщивший, что вхождение в капитал «Ощадбанка» должно состояться до конца года.

«Мы дали старт процессу переговоров во время нашей встречи в Вашингтоне два месяца назад», — уточнил он, заверив, что украинский государственный банк продолжит активно развиваться и станет более эффективным.

«Для граждан и бизнеса, как клиентов, это будет означать более качественные услуги, более дешёвое кредитование и ещё большую стабильность. Это пример практических реформ», — сказал Данилюк.

Напомним, что «Ощадбанк» был зарегистрирован 31 декабря 1991 года, а 100% его акций принадлежат государству. В феврале нынешнего года Кабинет министров Украины обновил стратегию финучреждения, что позволяет провести его частичную приватизацию с участием международных инвесторов.