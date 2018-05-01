В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи

В спорткомплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана традиционно уже второй год подряд проходит православный межприходской турнир по волейболу. Соревнования прошли по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Организатором спортивных соревнований выступил молодежный отдел Одесской епархии. В соревнованиях приняли участие 14 команд из разных храмов и монастырей Одессы.

Это уже сложившаяся добрая традиция и это уже не первый год и хочу отметить, что заметна достаточно интенсивная динамика, в этом году у нас намного больше команд участвует. Хотелось бы поблагодарить народного депутата Украины, президента Международного гуманитарного университета Сергея Васильевича Кивалова, который уже не первый год идет нам на встречу и предоставляет такую ​​прекрасную площадку для проведения турнира. Необходимо отметить, что в городе очень мало таких площадок, которые были бы так профессионально оборудованы с удобными трибунами, с хорошим инвентарем, - отметил руководитель молодежного отдела Одесской епархии протоиерей Максим Омельченко.

Участники рассказывают, что такие мероприятия помогают молодежи находить друзей, объединяться и проводить время с пользой. В этом году за звание лучших волейболистов на турнире соревновались 14 команд, представлявших различные храмы и монастыри города.

Спорт для молодежи - это всегда хорошо, а то, что решили организовать межприходской турнир среди православной молодежи, я считаю, что это очень здорово, потому что такие мероприятия способствуют привлечению людей к церкви и можно сказать так: укреплению православия в Одессе!

- рассказывает Сергей, капитан команды Иверского монастыря.

Так как мы являемся православной молодежью, то для нас очень важна духовная составляющая, но помимо этого приятно, что учитывают, что для нас также важна и спортивная составляющая. В таких мероприятиях молодежь непосредственно объединяется. Несмотря на то, что это состязание, своего рода, атмосфера очень дружеская, все улыбаются, ощущается командный дух,

- рассказывает Елизавета, капитан команды Свято-Алексеевского храма.

По итогам соревнований первое место заняла команда из Свято-Алексеевского храма «Алексеевцы», второе - команда Ильинского монастыря «Православное поколение», третье - команда под названием «Соборяне» Одесского Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Все спортсмены получили грамоты и мячи, а победителям достались памятные кубки. Отметим, что в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета также ежегодно проходит футбольный турнир и спортивные соревнования «Семейные старты» среди прихожан православных храмов Одессы.