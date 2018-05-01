 
Информация к новости
  • Просмотров: 96
  • Дата: Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20

В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи

Категория: Новости / Спорт


В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи

В спорткомплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана традиционно уже второй год подряд проходит православный межприходской турнир по волейболу. Соревнования прошли по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Организатором спортивных соревнований выступил молодежный отдел Одесской епархии. В соревнованиях приняли участие 14 команд из разных храмов и монастырей Одессы.

В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи

 

Это уже сложившаяся добрая традиция и это уже не первый год и хочу отметить, что заметна достаточно интенсивная динамика, в этом году у нас намного больше команд участвует. Хотелось бы поблагодарить народного депутата Украины, президента Международного гуманитарного университета Сергея Васильевича Кивалова, который уже не первый год идет нам на встречу и предоставляет такую ​​прекрасную площадку для проведения турнира. Необходимо отметить, что в городе очень мало таких площадок, которые были бы так профессионально оборудованы с удобными трибунами, с хорошим инвентарем,
- отметил руководитель молодежного отдела Одесской епархии протоиерей Максим Омельченко.

В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи

 

Участники рассказывают, что такие мероприятия помогают молодежи находить друзей, объединяться и проводить время с пользой. В этом году за звание лучших волейболистов на турнире соревновались 14 команд, представлявших различные храмы и монастыри города.

Спорт для молодежи - это всегда хорошо, а то, что решили организовать межприходской турнир среди православной молодежи, я считаю, что это очень здорово, потому что такие мероприятия способствуют привлечению людей к церкви и можно сказать так: укреплению православия в Одессе!
- рассказывает Сергей, капитан команды Иверского монастыря.

В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи

 

Так как мы являемся православной молодежью, то для нас очень важна духовная составляющая, но помимо этого приятно, что учитывают, что для нас также важна и спортивная составляющая. В таких мероприятиях молодежь непосредственно объединяется. Несмотря на то, что это состязание, своего рода, атмосфера очень дружеская, все улыбаются, ощущается командный дух,
- рассказывает Елизавета, капитан команды Свято-Алексеевского храма.

В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи

 

По итогам соревнований первое место заняла команда из Свято-Алексеевского храма «Алексеевцы», второе - команда Ильинского монастыря «Православное поколение», третье - команда под названием «Соборяне» Одесского Спасо-Преображенского кафедрального собора.

В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи

 

Все спортсмены получили грамоты и мячи, а победителям достались памятные кубки. Отметим, что в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета также ежегодно проходит футбольный турнир и спортивные соревнования «Семейные старты» среди прихожан православных храмов Одессы. 

Галерея

prev

В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи
В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодежи

next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 