Первая помощь - это проведение простейших медицинских мероприятий по спасению жизни, уменьшению страданий пострадавшего от чрезвычайной ситуации и предупреждению развития возможных осложнений.

Профессионально такую помощь оказывают, конечно же, медики, но не всегда бригада скорой может прибыть вовремя на место происшествия. Поэтому умение каждого из нас оказать первую необходимую помощь пострадавшим в прибытии служб спасения может сыграть решающую роль в спасении жизни человека.

Основные принципы оказания первой помощи:

правильность и целесообразность (если вы не уверены в своих действиях - лучше удержаться);

главное правило первой помощи - не навредить;

скорость;

продуманность, решительность, покой.

КАК Оказать ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

Для того чтобы оказать первую неотложную помощь, алгоритм ваших действий должен быть следующим:

Осмотреть место происшествия и убедиться в том, что оказание помощи будет безопасно: обеспечить собственную безопасность, а также безопасность пострадавшего и людей вокруг.

Оценить состояние пострадавшего (сознание, дыхание, пульс).

При необходимости вызвать бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи, а также другие экстренные службы (полицию, аварийно-спасательную службу, службу газа и т.п.).

Оценить наличие критических кровотечений и остановить их.

Обеспечить проходимость дыхательных путей.

Если у пострадавшего отсутствуют признаки жизни и нет критического кровотечения (или вы его уже ликвидировали) - начать сердечно-легочную реанимацию.

Перевести пострадавшего в стабильное положение (на боку, лицом к себе, рука под головой, нога согнута в колене), если речь не идет о подозрении на травмы позвоночника и костей таза и сердечно-легочная реанимация была удачной.

Не оставлять пострадавшего и контролировать состояние его жизненных функций до прибытия экстренных служб.

В министерстве отметили, что если у вас нет соответствующих навыков для оказания помощи, следует обратиться за помощью к другим присутствующим на месте происшествия.

"Минздрав Украины призывает каждого сознательного украинца найти в своем городе курсы по оказанию первой помощи и получить эти практические навыки. Потому что именно вы можете спасти чью-то жизнь в критической ситуации!", - подчеркнули в министерстве.