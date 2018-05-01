Одесская команда среди фаворитов всеукраинского студенческого первенства по футболу

В Киеве состоялся чемпионат по мини-футболу Министерства образования и науки Украины. Одесскую область представляла команда Национального университета «Одесская юридическая академия» в составе следующих студентов: Артёма Бебика (2 курс судебно-административного факультета), Андрея Малиновского (5 курс Института уголовной юстиции), Романа Манчича (4 курс Института уголовной юстиции), Дмитрия Яремчука (3 курс Института уголовной юстиции), Гаркуши Евгения (2 курс социально-правового факультета), а также Николая Бойко (4 курс факультета международно-правовых отношений). Всего в чемпионате приняло участие 16 команд со всех регионов Украины. Ребята одержали победу на чемпионате Одесской области и были делегированы в Киев. На протяжении турнирных дней одесские футболисты показали высокий спортивный класс и хорошее владение мячом. И хотя в финальном матче с киевлянами одесситы уступили, заняв в общем зачёте второе командное место, тренер команды – старший преподаватель кафедры физического воспитания Одесской Юракадемии Виктор Головко положительно оценивает участие ребят в данном футбольном первенстве.

Наши ребята выступили действительно очень достойно, показали зрелищную игру и отличное владение мячом. Разумеется, что гостям играть с хозяевами турнира всегда сложно, и как раз так совпало, что наша команда в финале играла с киевлянами, при том хочу отметить, что в их команде игроки екстра-класса – настоящие профессионалы своего дела, за плечами у которых не один футбольный турнир. Но тем не менее, одесситы держались молодцом, и как по мне, второе место в Украине - это очень даже неплохой результат, тем более, что в этом году мы участвовали в таком чемпионате впервые.

Хотел бы поблагодарить от имени всей команды президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова за его поддержку и за то, что он прилагает большие усилия для развития спорта в нашем университете и в частности, развитие футбола как одного из наиболее популярных видов спорта.

Одесситы вернулись домой в приподнятом настроении и привезли настоящие футбольные трофеи – кубки и медали.

Среди участников команды – капитан команды-победительницы турнира по футболу на Кубок президента НУ «ОЮА», студент 5 курса Института уголовной юстиции Андрей Малиновский.

Турнир очень хороший, впечатления от поездки самые лучшие. Уровень команд был реально высокий и удерживать лидерские позиции было достаточно тяжело, однако в полуфинале нам удалось обыграть команду из Чернигова со счётом 8:0! К сожалению, в финале так получилось, что мы уступили киевлянам – и то потому, что объективно были не равные силы – в киевской команде многие игроки были из сборной Украины по футболу, а мы на подобном турнире впервые принимали участие. Но такой результат нас нисколько не расстроил, наоборот, у нас появилось больше мотивации бороться за первое место в Украине в следующие годы.

— поделился впечатлениями от участия в игре Андрей Малиновский.

Отметим, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» ежегодно проходит традиционный турнир по футболу на Кубок президента университета, в котором принимают участие представители всех факультетов вуза. В нынешнем году данный турнир проходил с 10 по 19 мая, победу в футбольном первенстве Одесской Юракадемии победу одержал Институт уголовной юстиции. Кроме того, при поддержке президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова в столице был организован Кубок по мини-футболу «Содружество учебных заведений», среди призёров которого команда студентов Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА».