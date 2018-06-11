Мы в состоянии так стартануть в экономике за год, что никакой Европе и не снилось!

Невозможно построить успешную страну, не имея ориентиров. Мы должны определиться, какую страну мы будем строить, выбрать новую власть, принять референдумом курс — и осуществить рывок, «который и Европе не снился!»

Такое заявление сделал народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112-Украина».

В Запорожье на линейке школьников мы показываем, как перерезать горло противнику с имитацией крови…Парламентарий Виктор Чумак заявил, что Колиивщина – это первая национально-освободительная революция в Европе, из которой родилась даже Великая французская революция… Он умолчал, что главным лозунгом французской революции были «Свобода. Равенство. Братство», а Колиивщина была ножом резника, где массово убивали поляков, евреев и представителей другого населения. Мы этим хотим гордиться? У нас ведь основная проблема во взаимоотношениях с окружающим миром заключается в том, что мы гордимся то Бандерой, то Колиивщиной и прочим… Ни поляки, ни венгры, ни другие народы не хотят видеть такую Украину в Европе!

— констатировал народный депутат.

По мнению политика, Украину постигла полная дезориентация в экономической, политической и идеологической сферах, что неминуемо ведет государство к краху.

У Украины сегодня нет экономической стратегии. Мы не знаем, какую страну мы строим! Хотя даже сарай нельзя строить, не имея никакого плана! Мы не знаем, как мы будем преодолевать коррупцию, потому что не получили четкого алгоритма действий из посольства какого-нибудь из государств. Мы не знаем, каков наш политический вектор. Разве так можно добиться успеха в построении страны? Нет! Так можно ее только разрушить и добить народ,

— подчеркнул парламентарий.

Лидер партии «За життя» убежден, что наша основная ошибка заключается в том, что после событий 2014 года общество поверило политикам, которые уже были у власти.

Мы все попались на «очередную удочку» и привели к власти этих бездарных менеджеров, а теперь должны это осознать и не допустить этого впредь. У Украины есть колоссальный потенциал. Мы – самая богатая страна Европы, у которой есть чернозем, хорошее географическое положение и человеческий потенциал. Нам просто нужно сесть, разобраться, как в семье, посчитать бюджет, определиться с доходами и расходами, жить и строить страну – «Швейцарию Восточной Европы» с хорошей банковской системой, налоговым раем для «hi-tech» и развитым аграрным сектором. Как это предлагает партия «За життя»… И тогда, когда еще и прекратим воровство, мы за год так в экономике стартанем, что никакой Европе и не снилось!

— резюмировал Вадим Рабинович.