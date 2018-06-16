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  • Просмотров: 309
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Над знаменитыми одесскими тополями «сгущаются тучи»?

Категория: Новости


Городские власти озабочены состоянием знаменитых одесских тополей.

Как было отмечено в ходе аппаратного совещания в горсовете, многие деревья разрослись настолько, что стали выше, по меньшей мере, пятиэтажных домов. И теперь представляют угрозу для людей.

Кроме того, в период цветения от тополиного пуха страдают десятки тысяч одесситов и гостей города.

Поэтому сотрудникам «Горзелентеста» дано указание провести мониторинг данных деревьев и подготовить программу постепенной замены городских тополей.

Однако, принимая во внимание, что речь идет о зеленых насаждениях, данная программа должна реализовываться осторожно и постепенно.



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