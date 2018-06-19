Новое бытовое убийство произошло в Одесской области

По информации пресс-службы ГУНП, трагедия произошла накануне в Белгород Днестровском районе.

Там, в селе Салтаны, тридцати однолетний мужчина убил…своего отца. После чего отвез его за село и закопал в карьере.

Однако уже через сутки сам пришел с повинной в полицию. Как сообщила пресс-служба ведомства, мужчина объяснил свои действия тем, что погибший на протяжении долгого времени оскорблял и даже избивал мать.

Во время последнего приезда в родительский дом сын просто потерял над собой контроль. По факту случившегося начало уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). Проводится расследование.