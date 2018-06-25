Гречка для интеллектуалов от Юлии Володымыривны

Бессменный лидер Батькивщины Юлия Тимошенко в более чем двухчасовом выступлении в рамках форума «Новый курс Украины» каждым словом и каждым жестом пыталась доказать – Тимошенко обновляется, она открыта для предложений, но остается «сильной» леди, которая готова, если что, встать у руля государства. Она цитировала американских экономистов – Дарона Аджемоглу и Дона Тапскотта, путая при этом имена с фамилиями, обращала внимание на успешность Сингапура и послевоенное экономическое чудо в Германии, ненавязчиво намекала на родственность подходов «Нового курса» американского президента Рузвельта и её «Нового курса».

А курс-то – действительно новый? – поинтересуется мой дорогой читатель. Вместо необходимого для страны экономического роста и развития – «равновесие, мудрость и синергия», вместо вычурного гламура – очки, гладкий пучок волос и строгий хлопковый костюм – по всему было видно, что Тимошенко решила сменить таки политическую систему государства, захватив для этого сердца мыслящего электората.

«Тимошенко и изменение системы? Да эти два понятия несовместимы», – скажет большинство моих дорогих читателей. «Они даже не параллельны, а взаимоисключающие друг друга», – сразу соглашусь я. Большинство критиков Тимошенко считает, что само её существование, как политической фигуры, заточено на существующую в Украине современную систему отношений олигархического капитализма, непрозрачных схем принятия управленческих решений, междусобойчиков и договорняков. Но, несмотря на это, пришло время, и Юлия Владимировна предлагает Конституанту с открытым кодом, основанную на свободном участии граждан в формировании будущей политической системы.

Политтехнология?

Рекламный бюджет, раскрутка в СМИ и сама организация форума свидетельствует, что Тимошенко рассматривает «Новый курс» как часть своей избирательной кампании.

В определенной степени «Новый курс» по форме напоминает предыдущие предвыборные инновационные проекты Тимошенко: «теневой Кабмин», образца 1998 года, программы «Украинский прорыв», «Идеальная страна» и другие. Но на этот раз Юлия Владимировна вышла за пределы простого политического дискурса. Она заговорила о новом общественном договоре и перезагрузке государственности, и необходимо признать, что это действительно новый для главного демагога страны, глобальный уровень дискуссии.

Возможно, Юлия Владимировна решила таким образом избавиться от критики интеллектуалов и приобрести в их лице партнеров. Наша «Кыця» имеет высокий рейтинг и не менее устойчивый антирейтинг. Речь идет даже не о недоверии, оно и так зашкаливает, а именно – о неприятии. В интеллектуальных кругах считается токсичным доверять ЮВТ, и воспринимают они её как угрозу, а посему работают информационно против неё без копейки денег, просто как против предсказуемого зла.

Грантоедов и порохоботов Тимошенко может перекупить: им все равно, на кого работать, в отличие от тех, кто критикует ее осознано и аргументировано. Чтобы их купить, нужен другой подход.

Например, пригласив интеллектуалов к диалогу, Тимошенко рассчитывает если не получить их поддержку, то уменьшить их болезненную для себя критику. Она даже готова взять некоторые их идеи себе в программу, тем самым надеясь привлечь бесплатных агитаторов. Не будут же они, в самом деле, критиковать «Новый курс Украины», нафаршированный своими же идеями. Такая своего рода «гречка для интеллектуалов» по рецепту Юлии Владимировны.

Единственным угрожающим риском для Тимошенко при этом может стать непонимание и неприятие идей «Нового курса» рядовыми сторонниками «Батькивщины», в народе именуемыми «юльками». Партийных функционеров среднего звена новые идеи просто пугают, поскольку не обещают долю политической ренты в случае победы на выборах 2019 года.

Конституанта и блокчейн?

Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что для Тимошенко выборы 2019 года – это последний решительный бой за власть. В случае если кто-то захочет «украсть» у нее победу, скорее всего, Юлия Владимировна будет призывать людей к протесту.

Но успешные протесты в Украине происходят не по причине карго-культа, а имеют глубинные механизмы. И Тимошенко это поняла после прохладного приема на сцене Майдана. Поэтому Тимошенко и обращается к интеллектуальным пассионариям, которые после Майдана пришли в общественную жизнь страны, но так и не стали «своими» для государственной системы.

Как утверждает Дж. Данн, «революции случаются тогда, когда группе революционеров с достаточно сложными идеями удается пробудить большие массы людей с уже существующим глубоким недовольством господствующим порядком».

Недовольство фиксируют все социологические исследования. А контуры идеи, способной пробудить большие массы, лежат в непосредственном участии граждан в управлении страной, в замене функций государства, которые сейчас выполняются громоздкими бюрократическими аппаратами, на онлайн-сервисы. Это безусловный базовый доход, который можно сформировать, если эффективно управлять общим (государственным) имуществом и перераспределить капиталы, украденные олигархами.

За такую мечту стоит бороться, эта картинка будущего вдохновляет. Через упрощение, обобщение и визуализацию сложные идеи могут приобретать понятное звучание для рядового избирателя, которого достала бюрократия, мелкое взяточничество, нищета и несвобода.

Целый ряд общественных инициативных движений продвигают проект нового общественного договора и принятие новой Конституции Украины через референдум, в частности, синархисты. В ноябре 2016-го было опубликовано публичное предложение группы синархистов, где предлагалось начать широкую дискуссию о новом общественном договоре и Коституанте. Этот общественный договор должен основываться на следующих принципах:

Ответственное гражданство. Граждане не только вправе, но сознательно берут на себя обязанность соблюдать принципы сосуществования в Республике, подписывая общественный договор.

Право законодательной инициативы – для каждого ответственного гражданина.

Экономическая многоукладность – обеспечение свободного и равноправного развития различных экономических моделей и форм собственности.

Индекс экологического баланса – баланс потребления экосистемных услуг и действий по восстановлению и защите природы, является показателем оценки уровня сбалансированности развития.

Республиканская доля – ежемесячная пожизненная выплата каждому ответственному гражданину Республики денежного эквивалента равной доли доходов от использования общереспубликанских активов (природных ресурсов, государственного имущества и культурных ценностей).

Приоритет договорного права над законом в сфере частных взаимоотношений.

Полное или частичное лишение гражданских прав – за нарушение условий общественного договора, а также публичных лиц, управляющих общим – за нарушение Кодекса Чести (в дополнение к административной и уголовной ответственности) и др.

Реализует ли Тимошенко «Новый курс»?

Большинство обозревателей пишет, что Юлия Тимошенко не собирается реализовывать идею. Как отмечает известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап: ««АйТи», «блокчейн», «конституанта» – Тимошенко жонглирует очередным набором слов, который ей подсунули политтехнологи. Но не стоит питать иллюзий. Все эти прекрасные слова не стали ее смыслом жизни. Не стали ее идеей-фикс, за которую она готова отдать жизнь. Они для нее – не более чем новая прическа и новый стиль одежды. Что исчезнут вечером в гардеробе, по окончании рабочего дня».

Автор концепции ответственного гражданства Богдана Бабич, соглашаясь с Гнапом, все же считает: «Это хорошие идеи, которые должны стать мейнстримом, независимо от того, кто их озвучивает ... Если Тимошенко действительно загорится этими идеями и реализует заявленное – она войдет в историю. Если она берет эти идеи для пиара, без дальнейшей реализации, то она их просто дискредитирует. И это станет окончательным концом ее политической карьеры».

Лично мне не позволяет поверить в заявленное Тимошенко будущее ее прошлое. Не буду лишний раз останавливаться на том, сколько отечественные клептократы и олигархи «вынули» из Украины с помощью той же Юлии Владимировны, а потому очень сложно поверить в её добрую волю реализовывать заявленный «Новый курс».

И всё же, для чистоты эксперимента, предлагаю простой тест на искренность намерений Тимошенко.

Первые шаги «Нового курса»

Во-первых, после презентации «Нового курса» должны быть созданы рабочие группы для выработки кейса практических предложений правового и политического характера. Это законопроект об изменении алгоритма внесения изменений / принятия новой редакции Конституции Украины; законопроекты о всеукраинском референдуме, о функциях и полномочиях Национального стратегического центра и тому подобное. Часть предложений стоило бы внести в Верховную Раду, не дожидаясь победы на президентских выборах. Должна начаться широкая общественная дискуссия по новому конституционному процессу.

Во-вторых, о «Новом курсе» должны начать говорить агитаторы и пропагандисты «Батькивщины». Новый общественный договор должен лечь в основу политической риторики Юлии Владимировны, чтобы в дальнейшем, если курс изменится, было сложнее объясняться.

В-третьих, Тимошенко должна лично принять новые принципы общественного договора. В частности, объяснить, кто платит за её образ жизни, как происходит финансирование ее партии и избирательной кампании. Что обещает она олигархам и крупному бизнесу в обмен на поддержку? Это важно, поскольку существует опасность сохранения политической ренты и коррупционных схем.

В-четвертых, Тимошенко следует показать обновленную команду союзников, которые являются не только специалистами в своих областях, но и горят идеей.

Имея дело с Тимошенко, следует помнить, что пока есть готовность сотрудничать, нужно использовать ресурс ее штаба, всю пропагандистскую машину, проникать в корни общества для внедрения нового курса. Тимошенко может стать средством инфицирования новыми идеями широких масс.

Но ЮВТ рано или поздно вернётся на круги своя. Если тема с Новым общественным договором и открытым кодом не «найдет» целевую аудиторию, то уже после сентябрьских соцопросов можно со всей очевидностью ожидать – лидер Батькивщины снова «нацепит косу» и включит заклинания: «Дорогие мои, страна погибает ...»

Это будет очень органично для нее и найдет поддержку у традиционного электората ЮВТ, хотя и не обеспечит победу на президентских выборах.

Потому что у Тимошенко даже здравые начинания, как правило, заканчиваются одним и тем же… Чтобы понять – чем, предлагаю моим дорогим читателям прислушаться к шуткам Юлии Владимировны. Вот, к примеру, с кнопкодавством в Верховной Раде она предлагает бороться биометрической системой голосования: «А знаете, почему эту идею не поддерживают в Раде? Потому что, мол, возможно у кого-то нет пальцев. Ничего, проголосуют чем-то другим». Использование мужского лайт-стриптиза на партийном форуме для преподнесения цветов Тимошенко можно отнести к этой же неуместной категории.