Стоимость аренды территории в Одессе может существенно возрасти

На сегодняшний день стоимость аренды территории под торговые площадки в Одессе самая низкая среди крупных городов Украины. Такие данные привел в ходе совещания в горсовете начальник управления развития потребительского рынка Сергей Машьянов.

Так, по его словам, во Львове аренда одного квадратного метра территории города обходится в среднем в 72 гривны, в Днепре — 90 гривен, ну а в столице — 385-800 гривен. При этом в Одессе эта сумма, скажем, для летней площадки ресторана или кафе составляет всего 30-35 гривен, и не пересматривалась, по крайней мере, с 2012 года.

В связи с этим сотрудникам управления совместно с департамента экономического развития получили указания разработать «соответствующие предложения». Однако обоснованно и без спешки, чтобы не отпугнуть арендаторов.

Впрочем, существенные изменения арендных ставок возможны уже в следующем сезоне.