Продолжаем апостольский пост и чтим память святых

Что значит для Церкви память мучеников? Это некое близкое знание конкретной личности, перешедшей в Духе из худшей жизни к лучшей. Это живое общение многих верующих с этой славной личностью.

Иди и проси! Иди и хвали Бога при гробе Его угодника! – хочется сказать себе и всякому, в ком вера не угасла.

И что, мне тоже можно идти и просить? Можно. И можно надеяться быть услышанным? Конечно. Бог не поменялся. Наше отличие от древних христиан не сущностное, а добровольно приобретенное, как вредная привычка. И состоит оно в суетности и рассеянности, в убийственной многозаботливости, которая рождена эпохой с ее стремлением к комфорту. Собственно, и в маловерии. В том мизере времени и внимания, которые по остаточному принципу уделяются душе с ее запросами и вере с ее нетленной красотой. Но все это лечится.

Бог посылает скорби, которые останавливают непрекращающийся иначе бег человека по кругу. Человек в скорбях и трудностях поднимает к Богу глаза, и реальность духовного мира начинается прорисовываться, как образ на пленке, погруженной в проявитель. Оттого-то и скорбей так много, оттого-то они, видимо, и не закончатся, что без их странной помощи в мире царствует духовная глухота вкупе с такой же духовной немотой и черствостью.

Но и помощники есть – близкие, сильные, могущие если и не все, то очень многое.

В числе святых, чью память православная церковь чтит на этой неделе, мы вспоминаем имена Онуфрия Великого, небесного покровителя нашего предстоятеля, митрополита Киевского и Всея Украины Блаженнейшего Онуфрия, а также святого пророка Елисея и святителя и чудотворца Ионы, возглавлявшего Митрополию в 15-м веке.

Пророк Елисей

Святой пророк Елисей жил в IX веке до Рождества Христова. По повелению Господню был призван к пророческому служению святым пророком Божиим Илией.

Когда настало время взятия святого пророка Илии на Небо, он сказал Елисею: "Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя". Елисей дерзновенно попросил: "Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне". Пророк Илия сказал: "Трудного ты просишь; если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет" (4 Цар. 2, 9 – 10). Когда они шли по дороге и беседовали, явились огненная колесница и кони и разлучили их обоих. Елисей воскликнул: "Отец мой, отец мой, колесница Израилева и конница его!" (4 Цар. 2, 12). Подняв упавшую с неба милоть (плащ) своего учителя, Елисей получил силу и пророческий дар Илии. Пророческое служение он проходил более 65 лет, при шести израильских царях. "И во дни свои не трепетал перед князем, и никто не превозмог его" (Сир. 48, 13). Святой пророк творил многочисленные чудеса. Разделил воды Иордана, ударив по ним милотию пророка Илии; сделал пригодной для питья воду Иерихонского источника; обильным изведением воды молитвой спас от гибели стоявшие в безводной пустыне войска Израильского и Иудейского царей; избавил бедную вдову от голодной смерти чудесным умножением масла в сосуде. Оказавшая пророку гостеприимство женщина-соманитянка была обрадована рождением сына по его молитве, когда же ребенок умер, то был воскрешен пророком. Сирийский военачальник Нееман был исцелен от проказы, а слуга пророка Гиезий поражен ею за то, что ослушался пророка и тайно от него взял деньги от Неемана. Елисей силой своей молитвы совершил много других чудес. Скончался святой пророк Елисей в глубокой старости в Самарии. "И при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти были дивны дела его" (Сир. 48, 15). Через год после его смерти мертвец, брошенный в пещеру, где лежали его останки, воскрес от прикосновения к его костям. Пророк Елисей, так же как и его учитель, святой пророк Илия, не оставил после себя книг, их проповедь была только устной.

Иона Московский

Святитель Иона, митрополит Московский и всея России чудотворец, родился в городе Галиче в благочестивой христианской семье. Отца будущего Святителя звали Феодором. В двенадцатилетнем возрасте юноша принял постриг в одном из галичских монастырей, откуда перешел в московский Симонов монастырь, где много лет исполнял различные послушания. Однажды святитель Фотий, митрополит Московский, посетил Симонов монастырь и, после молебна пожелал благословить иноков, исполнявших послушание на монастырских работах. Когда он пришел в пекарню, то увидел уснувшего от многих трудов инока Иону, правая рука утомленного инока была согнута в благословляющем жесте. Святитель Фотий просил не будить его, благословил спящего инока и пророчески предсказал присутствовавшим, что этот монах будет великим святителем Русской Церкви и многих наставит на путь спасения.

Предсказание Святителя исполнилось. Через несколько лет святитель Иона был поставлен епископом Рязани и Мурома. А вскоре после смерти самого святителя Фотия за добродетельную и святую жизнь митрополитом Всероссийским был избран святитель Иона. За труды на благо Церкви Христовой святитель Иона удостоился от Бога благодатного дара чудотворений и прозорливости.

В 1451 году татары неожиданно подступили к Москве, сожгли окрестности и готовились к нападению на город. Митрополит Иона возглавил крестный ход по стенам города, со слезами моля Бога о спасении града и людей. Увидев престарелого монаха Антония, инока Чудова монастыря, который отличался добродетельной жизнью, святитель Иона сказал: "Сын и брат мой Антоний! Помолись милостивому Богу и Пречистой Богородице об избавлении города и всех православных христиан". Смиренный Антоний ответил: "Великий святитель! Благодарим Бога и Пречистую Его Матерь: услышала Она молитвы твои и умолила Сына Своего, город и все православные христиане будут спасены по твоим молитвам. Враги скоро будут побеждены. Только мне одному суждено от Господа быть убитому врагами". Едва старец сказал это, как вражеская стрела пронзила его.

Предсказание старца Антония сбылось: 2 июля, в праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы, в рядах татар произошло смятение, и они в неведомом страхе и ужасе обратились в бегство. Святитель Иона вскоре построил на своем дворе храм в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы в память избавления Москвы от врагов.

Блаженная кончина святителя Ионы последовала в 1461 году. При гробе святителя стали совершаться многочисленные исцеления.

В 1472 году мощи святого митрополита Ионы были обретены нетленными и положены в Успенском соборе Кремля.

Преподобный Онуфрий

Приблизительно в конце IV века в одном из египетских монастырей подвизался святой Пафнутий. Однажды ему пришла мысль пойти вглубь пустыни, чтобы найти там людей Божиих и получить от них благословение. Там он встретил человека, нагого и покрытого шерстью, как животное. Из одежды незнакомец носил только опоясание, сделанное из ветвей деревьев. Человек был похож на труп, так его плоть была истощена аскезой, а белые как снег волосы спускались до земли. Пафнутий испугался его вида и спрятался. Незнакомец же обратился к нему, назвав по имени. Когда они обменялись святым целованием, отшельник рассказал Пафнутию историю своей жизни.

Он был сыном персидского царя. Родители вымаливали его у Бога в течение долгих лет. После рождения сына царь получил откровение от Господа крестить мальчика с именем Онуфрий и посвятить Богу.

Царь отдал сына на воспитание в один из египетских монастырей. В прекрасной общине ребенок рос в страхе Божием и любви ко всем заповедям. Однажды ночью он покинул монастырь, желая продолжить жизнь в уединенных подвигах. На дороге святому явился ангел-хранитель, окруженный блистающим светом, и пообещал помогать ему до самой смерти. Ангел довел монаха до пещеры, где жил старый отшельник Ермий, который научил Онуфрия пустынному житию, а потом отвел к месту его будущих подвигов. Там росла пальма и бил источник чистой воды. Впоследствии старец приходил к Онуфрию раз в год вплоть до своей блаженной кончины.

В этом месте святой Онуфрий 60 лет без устали терпел зной, ночной и зимний холод, голод и болезни, желая аскезой и молитвой угодить Господу. И Господь никогда не оставлял святого без Своей помощи. Когда одежда отшельника совсем превратилась в лохмотья, по воле Божией все его тело покрылось волосяным покровом, который защищал Онуфрия от сурового климата. Ангел каждый день приносил ему хлеб.

Онуфрий отвел гостя в свою келью. Там Пафнутий увидел хлеб, посланный для них Богом. Подкрепившись, они провели всю ночь в молитве.

Утром Онуфрий открыл гостю, что пришло время ему окончить свой земной путь, а Пафнутий был послан Богом, чтобы позаботиться о его могиле. Старец приказал Пафнутию вернуться к людям и научить их пустынному житию, чтобы они по мере своих сил могли ему подражать. После того он, помолившись, лег на землю и умер, его лицо просияло светом горнего мира, и то место наполнилось благоуханием.

Когда святой Пафнутий проливал обильные слезы над телом подвижника и недоумевал, как вырыть могилу в иссушенной почве, пришли два льва и выкопали ров, в котором он похоронил тело святого Онуфрия.

Вернувшись в Египет, Пафнутий свидетельствовал, что плотские люди действительно могут в этом мире вести жизнь, подобную ангельской.