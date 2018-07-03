Объекты культурного наследия региона ждет сплошная инвентаризация

Такое решение принял губернатор Максим Степанов. По данным пресс-службы областной администрации, основная задача мероприятия состоит в оценке состояния объектов и недопущения их разрушения.

На выполнение всех необходимых мероприятий профильным управлениям региона отведен всего месяц.

Отметим, что по официальным данным, на территории региона расположены 4464 памятника культурного наследия. При этом только в прошлом году по фактам нарушения их сохранности составлено сорок три административных протокола.