Сьогодні, 10:00

Лісові кошенята знайшли новий будинок у Національному парку «Тузловські лимани»

Пятеро котята появились на свет семь месяцев назад, их мать погибла. Маленькие животные, ещё слепые, были найдены в селе Главаны Арцизской общины и доставлены на Станцию юных натуралистов в городе Измаил. Здесь специалисты заботились о них помогая им расти и становиться самостоятельными. Проблема заключалась в том, чтобы котята не привыкли к людям, ведь их природный инстинкт – избегать человеческого присутствия.

Некоторое время назад котят вернули в дикую природу. Новый свой дом они нашли в Национальном парке «Тузловские лиманы». Здесь есть всё необходимое для выживания: богатая кормовая база и отсутствие людей. В парке они смогут свободно охотиться и жить по законам природы, рассказал эколог Иван Русев.

Котята, по мнению специалистов готовы к самостоятельной жизни, и их будущее зависит от их природных навыков и свободы, которую они теперь имеют.


Наш сайт рекомендует:

