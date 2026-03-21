Помер Чак Норріс — актору було 86 років

Американський актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс помер у віці 86 років. Про це повідомила його родина.

За її словами, Норріс пішов із життя вранці в четвер на Гаваях у колі близьких. Обставини смерті сім’я вирішила не розголошувати, підкресливши, що він був у спокої поруч із рідними.

Напередодні актора, як повідомляє TMZ, несподівано госпіталізували. Ще 10 березня він відзначав свій 86-й день народження і публікував у соцмережах відео, на якому займався боксом.

Чак Норріс здобув популярність у 1980-х завдяки ролям у бойовиках, зокрема «Загін Дельта» та «Зниклі безвісти». У 1990-х він став ще відомішим після ролі рейнджера Корделла Вокера в серіалі «Вокер, техаський рейнджер».

Окрім того, що зробив видатну акторську кар’єру, Норріс був володарем чорного поясу з кількох видів бойових мистецтв, служив у ВПС США наприкінці 1950-х і отримав зірку на Голлівудській алеї слави у 1989 році. У 2010-му йому надали почесний статус техаського рейнджера.

Останніми роками він майже не знімався в кіно, але залишався популярним у соцмережах, зокрема завдяки численним мемам про його «надлюдську» силу.

