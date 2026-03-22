В Украине 135 дел по искам ТЦК по ограничению права управления автомобилем пока зафиксировано.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

42 дела были открыты в этом году - это уже больше, чем за весь 2024 год. Таким образом 2026 год может стать рекордным, ведь за весь 2025 таких дел нашлось только 52.

В то же время 92% дел остановились на этапе процессуальных определений и так и не дошли до рассмотрения по существу. До финального решения суды дошли только в 11 случаях. В 10 делах требования ТЦК были удовлетворены, а в одном - отказано.

"Причиной массового "отсева" дел являются процессуальные ошибки ТЦК. Исковые заявления часто подаются с процессуальными недостатками и без уплаты судебного сбора. В таких случаях суды сначала оставляют иск без движения, давая время на исправление ошибок. Если же недостатки не устраняются - материалы возвращаются заявителю", - говорится в сообщении Опендатабот.

Больше всего исков от ТЦК подано на Днепропетровщине - 35 дел. Это более четверти от общего количества. Далее следует Киевщина с 23 делами, а Хмельницкая и Житомирская области имеют по 13 дел каждая.

В некоторых областях ТЦК вообще не пытаются лишить нарушителей правил воинского учета возможности управлять авто: в частности, в прифронтовых регионах, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Одесской, Черкасской областях и в Киеве.

В 2025-м году - в начале 2026 года Территориальные центры комплектования (ТЦК) закупили нагрудных видеорегистраторов (бодикамер) на общую сумму 3,26 млн грн.

