19 марта на сайте Министерства финансов появился законопроект, который еще до его разработки окрестили "Одним большим налоговым законом". В документе содержатся ключевые налоговые обязательства, которые Украина взяла в рамках программы с Международным валютным фондом (МВФ). Миссия последнего в эти дни работает в Киеве.

Хотя согласно меморандуму, принять все налоговые изменения должны до конца марта, однако, вероятно, Кабинет министров Юлии Свириденко будет ориентироваться на июнь: именно тогда состоится пересмотр программы и будет приниматься решение о предоставлении второго транша.

Несмотря на это, шансы на принятие документа остаются призрачными: депутаты наотрез отказываются голосовать за непопулярные законы о повышении налогов, особенно в то время, когда правительство продуцирует все новые и новые решения о раздаче кэшбеков и социальных пособий.

Что именно предусматривает законопроект и сколько кэшбэка на топливо можно будет профинансировать за дополнительные доходы от повышения налогов?

Что в документе

Законопроект Минфина содержит четыре ключевых налоговых требования, которые вошли в меморандум с МВФ:

введение налогообложения цифровых платформ (так называемый, налог на OLX);

отмена льготы на беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро;

закрепление ставки военного сбора для физических лиц на уровне 5%, и его обязательной уплаты упрощенцами даже после завершения военного положения;

введение обязательной уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) субъектами упрощенной системы налогообложения с доходами более 4 млн грн в год.

Соответствующие изменения Кабмин будет проводить через Верховную Раду уже второй раз. Первую попытку он пытался реализовать как минимум с начала 2026 года. Тогда план чиновников заключался в том, чтобы депутаты проголосовали в первом чтении законопроект о налогообложении цифровых платформ, а ко второму чтению в него должны были бы внести правки об отмене льготы на международные посылки и "вечный" военный сбор.

Введение НДС для ФЛП правительство планировало вынести в отдельный законопроект, ведь тогда МВФ требовал только регистрации соответствующих изменений в парламенте.

Однако эта попытка оказалась неудачной: депутаты провалили голосование за законопроект, поэтому правительству пришлось разрабатывать новый документ. Да и требования МВФ сейчас уже отличаются от тех, которые фонд ставил в начале года.

Для того, чтобы все же предоставить Украине новый кредит, МВФ отказался делать принятие налоговых изменений обязательным условием программы. Все они "перекочевали" в структурные маяки. Более того, если раньше предыдущим требованием МВФ была только регистрация законопроекта о введении НДС для ФЛП, то теперь он требует, чтобы власть приняла соответствующие изменения вместе с другими налоговыми инициативами до конца марта.

Хотя общий размер кредита МВФ составляет 8,1 млрд долл., которых хватит ровно на то, чтобы обслуживать кредиты перед фондом, которые правительство брало в предыдущие годы, однако эта программа остается критически важной для финансового выживания страны.

Наличие программы МВФ - условие других международных партнеров по выделению финансирования. В частности, без программы фонда Украина не сможет получить кредит от ЕС на 90 млрд евро - даже если как-то удастся обойти вето Венгрии.

Однако принятие налоговых изменений важно и для самой Украины. Прежде всего потому, что они должны закрыть "белые пятна" в налоговом законодательстве и побороть схемы по уклонению от налогообложения (такие как дробление крупного бизнеса на ФЛП или использование ФЛП вместо найма) и контрабанды товаров (с помощью дробления крупных партий на мелкие посылки из-за рубежа).

Более того, так или иначе, Украине пришлось бы принимать эти изменения в рамках евроинтеграции. Законопроект Минфина должен внедрить в украинское законодательство сразу три Директивы ЕС (2021/514/ЕС, 2006/112/ЕС и 2006/79/ЕС).

Налог на OLX

Первый блок законопроекта касается налогообложения доходов, полученных от цифровых платформ, таких как Bolt, Uber, Uklon, Glovo, Onlyfans, OLX и др.

Хотя из названия "налогообложение доходов от цифровых платформ" может сложиться впечатление, что речь идет о введении нового налога, однако на самом деле это не так. По закону, все граждане обязаны декларировать свои доходы и платить с них налоги. Исключение - доходы, полученные от налогового агента (работодателя или банка в виде процентов по депозиту).

Иными словами, текущее законодательство обязывает всех граждан, которые, например, подрабатывают водителями Uklon или продают товары через OLX, декларировать такие доходы и платить с них 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

Но этого никто не делает. Не в последнюю очередь потому, что у Государственной налоговой службы нет данных о заработках украинцев на цифровых платформах. Эта норма должна изменить такую ситуацию.

В частности, законопроект вводит упрощенный режим налогообложения доходов от цифровых платформ. Для заработков на них физическим лицам нужно будет открыть специальный счет в банке, на который будут получать доходы от всех этих платформ. Налоговой предоставят доступ к информации о состоянии таких счетов, а сами цифровые платформы будут отчитываться за заработки украинцев на них.

Также законопроект введет пониженную ставку НДФЛ для доходов с цифровых платформ - 5% (вместо 18%). Вместе с военным сбором, с заработанного на Bolt, Uber, Uklon или Glovo нужно будет уплатить 10%. Администрированием будут заниматься сами платформы - они станут налоговыми агентами. При этом, физическим лицам не нужно будет подавать декларацию (сейчас такая обязанность есть).

Специальными налоговыми правилами не смогут воспользоваться лица, у которых открыт ФЛП; против которых введены санкции; которые имеют наемных работников; которые осуществляют продажу подакцизных товаров или не имеют открытого спецсчета (к которому будет доступ у налоговой).

Максимальная сумма годового дохода с цифровых платформ, который можно будет обложить налогом на льготных условиях - 834 минималки в год (около 7,2 млн грн). После превышения этого лимита доходы будут облагаться налогом по полной ставке (23%).

В то же время для лиц, которые продают товары через цифровые платформы (например, тот же OLX), сделали исключение: им не нужно открывать спецсчет и платить налоги, если общая сумма доходов от продаж не превышает эквивалент 2 тыс. евро в год.

Когда ФЛП будут платить НДС

Одно из самых скандальных налоговых изменений - введение НДС для субъектов упрощенной системы налогообложения. Сейчас этот налог могут платить упрощенцы на третьей группе - по собственному желанию и с уменьшением ставки единого налога с 5% до 3%.

Предлагаемые Минфином изменения предусматривают, что обязанность становиться плательщиками НДС вводится для всех упрощенцев, годовой доход которых превышает 4 млн грн.

Как объясняют авторы инициативы, такое требование является частью евроинтеграционных обязательств Украины, в частности по гармонизации отечественного законодательства об НДС с европейским. В ЕС плательщиками налога должны становиться предприниматели с годовым оборотом более 85 тыс. евро (около 4,33 млн грн).

Несмотря на это, инициативу распространить НДС на упрощенную систему налогообложения активно критикуют как сами предприниматели, так и налоговые эксперты. Прежде всего потому, что система администрирования этого налога в Украине крайне сложная и обременительная, предусматривает немалые усилия и дополнительный документооборот.

Любые просчеты в работе с НДС могут стоить налогоплательщику как минимум невозможности возместить себе налоговый кредит, а как максимум - блокировки накладных и отнесения в "черный список".

Для того, чтобы как-то облегчить новые правила для малого бизнеса, правительство предлагает ФЛП ряд смягчений. В частности, увеличивает для них налоговый отчетный период - с 1 месяца до 3 месяцев. А за первые пять нарушений, допущенных при администрировании НДС в первый год работы инициативы, ФЛП будут штрафовать только на 1 гривну.

По расчетам и.о. председателя Государственной налоговой службы Леси Карнаух, введение НДС коснется около 252 тыс. из 2,1 млн украинских ФЛП. Несмотря на усложнение жизни целой категории малого бизнеса, введение этой нормы, по ожиданиям чиновников, должно способствовать борьбе со схемами по уклонению от налогообложения.

"По нашим подсчетам, ориентировочно 30% субъектов хозяйствования, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, применяют в схемах дробления бизнеса", - говорила Карнаух во время мероприятия, организованного изданием LB.ua.

Ключевой вопрос: когда заработают эти изменения? В договоренностях с МВФ фигурировала дата 1 января 2027 года. Накануне издание Forbes писало, что украинской стороне удалось договориться с фондом о том, чтобы отсрочить введение НДС для ФЛП или на 2028 год, или на год следующий после завершения военного положения, или же на момент вступления Украины в ЕС.

В то же время опубликованный Минфином законопроект этих договоренностей не отражает. Дата вступления изменений - 1 января 2027 года. Хотя это не означает, что она окончательная и ее не попытаются изменить депутаты. Ведь не только ФЛП не успеют подготовиться к новым условиям работы со следующего года, но и, вероятно, сама налоговая, нагрузка на которую может вырасти в разы.

"Вечный" военный сбор

Третья часть законопроекта касается военного сбора. Его ввели еще в 2014 году и взимали только с доходов физических лиц по ставке 1,5%.

После начала большой войны Рада увеличила ставку военного сбора до 5%, а также ввела его для ФЛП: первой, второй и четвертой групп в размере 10% от минимальной зарплаты в месяц (сейчас 864,7 грн), а для третьей группы - 1% от дохода. Эти правила должны были действовать до конца военного положения.

Законопроект Минфина предлагает закрепить их навсегда.

"Продолжение действия норм по применению обязанности уплаты военного сбора в действующих на сегодня размерах, которые были введены как временные, на период действия военного положения на территории Украины, обусловлено необходимостью обеспечения достаточными ресурсами в сфере обороны и потребностей Украины послевоенного восстановления", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмена льгот для посылок

Последняя часть законопроекта предусматривает отмену льготы на беспошлинный и безналоговый ввоз международных посылок в Украину. Сейчас НДС (20%) и пошлина (как правило, около 10%) не уплачивается с посылок, если их стоимость не превышает 150 евро.

Соответствующая льгота стала одним из драйверов роста популярности китайских маркетплейсов, таких как AliExpress или Temu. В то же время против нее выступал отечественный бизнес, который, в отличие от китайских поставщиков, вынужден начислять НДС даже на недорогие товары.

Необходимость отменить эту льготу в правительстве объясняют имплементацией директив ЕС, а также борьбой с контрабандой. В частности, таможенные и налоговые органы ранее выявляли факты дробления крупных партий товаров на сотни или тысячи индивидуальных посылок. Благодаря этому такие товары заезжали в Украину фактически без учета и уплаты налогов и могли продаваться на "черном рынке".

Законопроект Минфина отменяет льготу и возлагает обязанность по начислению и уплате НДС на маркетплейсы, на которых были приобретены посылки.

В то же время он вводит исключение: украинцы смогут получать посылки без НДС и пошлин, если их перевели из-за границы другие физические лица без какой-либо оплаты (например, вещи, которые переслали родственники). Стоимость таких бесплатных посылок не должна превышать 45 евро.

Повышение налогов на 3 "тысячи Зеленского"

Отмена налоговых льгот на посылки, налогообложение доходов с цифровых платформ и введение "убийственного" для четверти миллиона ФОПов НДС, по расчетам Минфина, принесет бюджету дополнительные 60 млрд грн в год. Много ли это?

Например, за эти средства можно было бы трижды профинансировать выплату зимней "еПоддержки" (в этом году она стоила бюджету около 17,8 млрд грн). Или же этих поступлений хватило бы на финансирование кэшбека за топливо на следующие 15 месяцев (по расчетам Минфина 1 месяц этого кэшбека будет стоить 4 млрд грн).

Однако у этих налоговых изменений есть и мгновенный эффект: они позволят Украине продолжить сотрудничество с МВФ и получать крайне необходимое финансирование от международных партнеров. Финансирование, которое обеспечивает половину государственных расходов, в том числе и оборонных.

Финансирование, которое правительство продолжает тратить на выплату кэшбэков, за которые приходится расплачиваться украинским гражданам и бизнесу повышенными налогами.





Источник