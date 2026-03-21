Венеційська бієнале дозволила участь Росії: жодних санкцій не порушено

Організатори Венеційської бієнале заявили, що жодних санкцій щодо відкриття російського павільйону не порушили. Вони підтвердили свій дозвіл на роботу Росії на цьогорічній виставці.

Про це повідомляє Artnews.

"Жодних правил не було порушено", — заявили організатори. Вони зазначили, що надали відповідну документацію Міністерству культури Італії.

У команді бієнале заявили, що виступають проти будь-якої цензури та виключення мистецтва. Виставка має залишатися "місцем діалогу, відкритості та художньої свободи" навіть за умови збереження геополітичної напруженості.

Деякі італійські політики підтримують це рішення. Зокрема, віцепрем'єр Маттео Сальвіні, відомий своїми проросійськими поглядами, виступив проти "ізоляції культури".

Раніше Міністр культури Італії Алессандро Джулі закликав представницю уряду в правлінні Венеційської бієнале Тамару Грегоретті піти у відставку через допуск Росії до цьогорічної виставки.

Участь Росії на 61-й Венеційській бієнале

4 березня Венеційська бієнале оприлюднила списки країн-учасниць найбільшої всесвітньої виставки. У цьому списку була Росія. Національний павільйон РФ називатиметься The Tree Is Rooted In the Sky ("Дерево пустило коріння в небо"), а комісаркою буде Анастасія Карнєєва.

Російську артконсультантку та менеджерку у сфері сучасного мистецтва призначили комісаркою павільйону РФ ще у 2021 році на наступні вісім років. Втім, Росія двічі пропустила бієнале – у 2022 і 2024 роках.

Карнєєва – донька Ніколая Волобуєва, генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій "Ростех". До цього Волобуєв працював заступником керівника Федеральної митної служби Росії та директором з особливих доручень у компанії "Рособоронекспорт". З 1975 по 2004 рік служив у структурах КДБ СРСР та ФСБ РФ.

У 2014 році росіянка спільно з Катериною Лавровою, донькою міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова заснувала арт-консалтингову компанію Smart Art.

Міністерство культури Латвії написало заяву до Фундації Бієнале із закликом переглянути участь Росії на міжнародній художній виставці. Заяву підписали 22 країни.





