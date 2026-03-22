Украине грозит столкновение с США из-за неготовности проводить выборы в этом году. Об этом пишет The Times.

Рабочая группа при участии Центральной избирательной комиссии пришла к выводу, что выборы возможны минимум через полгода после прекращения огня.

Замглавы ЦИК Сергей Дубовик сообщил, что они должны были представить парламенту проект законодательства о послевоенных выборах еще в конце прошлого месяца, но планируют продолжать обсуждение как минимум до конца мая, поскольку ключевые вопросы о том, как обеспечить честные выборы без российских атак или вмешательства, пока не решены.

При этом президент США Дональд Трамп настаивал на проведении выборов как части любого мирного соглашения с Россией. Этого же требовала и Москва.

“Я не буду называть фамилии, но знаете, какой пример они нам приводили? Гражданская война в Соединённых Штатах. Они сказали, что во время Гражданской войны мы проводили выборы, так почему вы не можете? Это пришло от администрации Трампа”, — рассказал Дубовик.

Напонмим, недавно президент Украины Владимир Зеленский поменял свою позицию в отношении проведения выборов в стране и заявил, что они состоятся только после завершения войны, а не во время перемирия.

Правда, после публикации этой цитаты из интервью разными изданиями источники в Офисе президента заявили украинским СМИ, что Corriere della Sera неправильно привело слова Зеленского касательно выборов.

На Банковой отметили, что во время перемирия выборы возможны, а Зеленский сказал следующее: “Настоящий вопрос таков: когда мы сможем провести выборы? Если они состоятся после окончания войны, а не во время временного прекращения огня, я совсем не уверен, что буду баллотироваться — посмотрю, чего захотят украинцы”.





Источник