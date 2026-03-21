Премьер-министр Италии Джорджа Мелони разошлась во мнениях с большинством лидеров стран Евросоюза, выразив понимание главе венгерского правительства Виктору Орбану, который заблокировал кредит Украине на 90 млрд евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Во время закрытого заседания на саммите лидеров ЕС Мелони сказала своим коллегам, что понимает причины, по которым Орбан нарушил свое слово и заблокировал предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро после того, как одобрил его в декабре, рассказали пять дипломатов, осведомленных о конфиденциальных обсуждениях.

Издание напоминает, что Мелони и Орбан — правые политики, но итальянская лидер в целом придерживается основной линии ЕС, тогда как венгерское правительство считается таким, которое препятствует ее реализации.

Как сообщили пятеро дипломатов, представляющих четыре разные европейские страны, во время встречи Мелони подчеркнула, что лично она, как и прежде, поддерживает немедленное предоставление кредита Украине, но отметила, что понимает позицию Орбана, которого в следующем месяце ждут выборы.

Один из пяти дипломатов процитировал слова Мелони о том, что позиция Орбана является "нормальной", поскольку "ситуация меняется" и что "если бы я оказалась в такой же ситуации, я бы это поняла".

По словам дипломатов, Мелони также отметила, что венгерский премьер-министр ранее занимал конструктивную позицию, и следует ожидать, что он откажется от вето, если нефтепровод "Дружба" снова заработает.

В то же время в итальянском правительстве опровергли эти сообщения.

"Высказывание, которое приписывают премьер-министру, является абсолютно беспочвенным", — заявил представитель офиса Мелони в Риме.

Тем временем источники также рассказывают, что большинство других лидеров ЕС в четверг утром отреагировали с возмущением, когда стало очевидно, что Орбан не намерен уступать в своих позициях.

Президент Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал это решение как "неприемлемое" и беспрецедентное нарушение "красной линии" в поведении Орбана.

Предыстория:

Лидеры ЕС 19 марта провели дискуссию относительно предоставления Украине кредита ЕС в 90 млрд евро, но им не удалось убедить венгерского премьера Орбана снять вето. Отдельно прозвучала критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского за неуместные высказывания в адрес Орбана.

Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

По результатам обсуждения украинского вопроса Европейский совет в четверг, 19 марта, принял выводы по Украине, под которыми стоят подписи 25 лидеров государств ЕС, без Венгрии и Словакии.

Источник