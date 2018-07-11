Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер призывает украинских политиков препятствовать популяризации ультраправых националистических парамилитарных движений.

Волкер утверждает: «К счастью, это всего лишь небольшое меньшинство, не оказывающее влияние на государственную политику и не влияющее на то, в каком направлении развивается Украина». Здесь Спецпредставитель Госдепа США прав и лукавит одновременно. Прав в том, что это всего лишь небольшое меньшинство, не оказывающее влияние на государственную политику. Да, не оказывающее, они ее просто обслуживают! А лукавит в том, что ультраправые националистические парамилитарные движения не влияют на то, в каком направлении развивается Украина, влияют, еще как влияют и главным образом через телевизор.

Вся агрессивная медиаполитика Банковой, где одним из главных сюжетов выступал уличный террор развернулась не от избытка коварства, а от нищеты государственного инструментария — просто у действующей власти запредельно низкий авторитет на фоне многолетнего разложения административного ресурса.

Удержание тонкого баланса между смутой и гражданской войной-вот стратегия украинской власти, уже пятый год подряд.

Формально смута отличается от гражданской войны именно тем, что ее делают «смутьяны», а гражданскую войну «граждане». Смута – это лишь разрушение существующего – разрушение как самоцель.

Гражданская война – это элемент строительства нового мира либо защиты старого. И в одном, и в другом случае это означает противостояние разрушению как таковому – либо посредством защиты существующего, либо посредством создания нового. Для обеспечения своего прихода действующая власть, своим достоинством наплодила «гражданских активистов», одновременно опасаясь того, что бы они не стали гражданами. Для этого они старательно вскармливались деструктивными мифами, которые незаметно уводили их и от свободы, и от справедливости. В этих невыносимых условиях не могла не появиться украинская утопия. Ведь утопия — это всегда трагическая рефлексия над бедами сегодняшнего дня.

Американский социальный философ Льюис Мемфорд разделил утопии на два вида - утопии реконструкции и утопии бегства. Наша утопия конечно же утопия бегства, потому что разлита вне времени, в пространстве под названием Украина, при этом совпадают ли границы утопического пространства с реальными границами одноименного государства – вопрос открытый.

Любая реконструкция требует упора на время, на сложившуюся реальную ситуацию, здесь и сейчас. Мы же строим свою утопию опираясь лишь на фантазии об утраченном золотом веке Украины, которого никогда не было.

Часть общества, охваченная патриотическим порывом, с готовностью, достойной лучшего применения, навязывает свою утопию, всем остальным членам общества, которых она не заводит. Патриотом быть выгодно во всех смыслах, тут и психологическое удовлетворение от превосходства над согражданами, а нередко и финансовая подпитка от власти, ибо таким нехитрым способом осуществляется господство коррумпированной верхушки, ввергнувшей страну в нищету.

И вот последовал окрик Волкера, что теперь? Кураторы отнимут у власти инструмент для террора над собственным народом? Или это просто лукавство на публику вроде поддержки минских соглашений? Скоро мы это увидим.