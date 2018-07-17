Бунт на корабле?

У Верховной Рады нынешнего созыва есть своя, устоявшаяся, традиция.

Раз в сессию спикер Андрей Парубий призывает депутатов взяться «за ум» и обновить таки Центральную избирательную комиссию. Рада начинает возбуждённо гудеть, главы фракций подтверждают, что – таки да, действительно, время, вносятся кандидаты, зачитываются списки, разгораются и угасают политические баталии, и… нулевой результат.

Последний раз дань этой традиции депутаты отдали на этой неделе. На согласительном совете в понедельник Парубий пообещал рассмотрение вопроса ЦИК на четверг. Всю оставшуюся неделю фракции обсуждали этот вопрос, делали прогнозы, а закончилось всё, как водится, с тем же успехом.

Даже те из моих дорогих читателей, которые не следят за политической круговертью в Украине, наверняка слышали, что полномочия 12 из 15 членов ЦИК закончились почти четыре года назад, так как назначены они были еще при президенте Ющенко, а действующий председатель Центризбиркома был посажен на это место Виктором Януковичем.

Казалось бы, совершенно очевидно, что решение, которое касается всех, можно принять только консенсусом. Но при этом для достижения положительного решения президент должен понять, что не получится одновременно взять Центризбирком под единоличный контроль, прибрать себе квоты других фракций и заставить эти же фракции проголосовать за такой вариант «ЦИК по-новому».

Депутаты, в свою очередь, должны осознать, что не стоит по сто раз менять своих кандидатов, ходить кулуарно договариваться за них и надеяться, что президент "потеряет" кого угодно, только не твоего ставленника. В то же время просто ставить президенту ультиматумы – тоже не выход.

Вот и в этот четверг украинский политикум в очередной раз пошел проторенным, тупиковым путем взаимных запугиваний и переламывания через колено. Результат оказался прогнозируемым – вопрос обновления состава ЦИК снова не решен. Но появились новеллы – работа Рады заблокирована, возможно даже до конца сессии, и вот почему. Президентская фракция, которая годами откладывала обновление ЦИК, теперь отказывается работать, пока таковое обновление не произойдет.

Почему же обычная формальность назначения нового состава ЦИК превратилась в многолетние кулуарные баталии и публичные бои Верховной Рады и президента? Давайте разбираться, дорогие мои читатели!

ЦИК – как предохранитель демократии

Если кому-нибудь из моих дорогих читателей проблема обновления состава Центральной избирательной комиссии кажется скучной или неважной, спешу уверить вас, уважаемые, что на самом деле это не так.

Во-первых, сама по себе Центральная избирательная комиссия – крайне важный орган, от которого зависит, кто, как и в чью пользу будет либо не будет подтасовывать результаты голосования на выборах.

Проще говоря, для того, чтобы бюллетень, в котором избиратель голосует за своего кандидата, стал бюллетенем именно за этого кандидата, а не кого-то другого, есть один главный фильтр – Центральная избирательная комиссия.

Фактически, ЦИК – это некий предохранитель демократии, который отвечает за соблюдение фундаментального права каждого из нас избирать свою власть. Поэтому нельзя легкомысленно относиться к подбору кандидатов в ЦИК, а потом возмущаться, что ваш голос «снова украли». Между этими явлениями настолько прямая связь, насколько это вообще возможно себе представить.

Вопрос состава ЦИК также очень важен в качестве лакмусовой бумажки политической ситуации в стране, поскольку Центризбирком должен отражать весь политический спектр общества, в нем должны быть представлены одновременно и равноправно все политические силы Верховной Рады.

На деле это означает, что власть, как бы ей того ни хотелось, должна урезать свои аппетиты и поделиться влиянием со всеми политическими игроками, даже если они ей откровенно неприятны или вообще враждебны. Так происходит во всем цивилизованном мире, так происходило и в Украине. По крайней мере, пока президентом не стал Петр Порошенко.

Квота президента и «не совсем наши»

Надо заметить, что Пётр Алексеевич заявил себя как политический игрок с большими амбициями ещё в самом начале истории обновления Центральной избирательной комиссии. Цель президента достаточно амбициозная – единоличный контроль над ЦИК, который означает большинство, способное принимать решения самостоятельно, плюс должность главы комиссии.

В разное время президент пытался достичь этого результата по-разному, но все эти попытки делались, скажем так, в гибридной политической манере.

Чтобы заполучить большинство в ЦИК, необходимо было иметь контроль над 8 из 15 ее членов. Для этого у Порошенко сначала придумали «квоту президента» в 4 человека плюс 3 для его фракции БПП. Затем президент великодушно, с барского плеча от своей «именной квоты» отказался. Но параллельно была увеличена квота фракции БПП по формуле 5 + 1. То есть, фракция БПП официально признала 5 претендентов в ЦИК за «своих», а с ещё одним кандидатом, Олегом Конопольским, играет в игру «не совсем наш». Хотя другие парламентские фракции его кандидатуру не подавали.

Еще один «не совсем наш» кандидат от президента, Татьяна Слипачук, спрятана в списке кандидатов по квоте парламентской группы «Воля народа». Таким образом, Порошенко намеревается провести в новую ЦИК 7 своих кандидатов, и именно Слипачук, по некоторым прогнозам, должна стать главой новой ЦИК.

Но не следует забывать о двух действующих членах Комиссии, на лояльность которых Администрация президента также рассчитывает. В таком случае, подконтрольными Порошенко становятся 8 – 9 из 15 членов ЦИК, в том числе голова Комиссии. В парламенте кроме БПП еще 7 фракций и групп. Суммарно все они должны получить меньше делегатов в ЦИК, чем один президент.

Но среди депутатов, оказывается, нет желающих поддерживать правила игры президента. По крайней мере, в Верховной Раде таких в этот четверг не было. Более того, даже те фракции, которые увидели своих кандидатов в представлении Порошенко, не могут быть уверены, что их люди таки пройдут в ЦИК. И это касается всех, с «Народным фронтом» включительно.

В итоге, для замещения 13 вакантных должностей Порошенко внес 14 претендентов. Казалось бы, мелочь, но она фактически заблокировала весь процесс. Дело в том, что теперь лишнего кандидата должны определить депутаты путем рейтингового голосования в Раде.

Решающая роль в такой ситуации отходит к президентской фракции БПП, ведь она самая большая, и ее голоса могут сделать кандидата проходным или лишним. Логично было бы, для достижения баланса, рейтинговым голосованием отсеять кого-то из раздутой квоты БПП. Тогда всем фракциям хватило бы места в списке. Но никто не гарантирует, что президентская сила не проголосует против какого-либо кандидата от союзников в последний момент. А таких примеров за последние годы было множество.

Поэтому большинство фракций во главе с «Народным фронтом» вполне прогнозируемо наотрез отказались голосовать, пока Порошенко не изымет «лишнего четырнадцатого» и не внесет 13 кандидатов на 13 мест.

Именно «фронтовики», то есть коллеги по коалиции, стали фронтменами акции по сопротивлению Порошенко. Пока не определен четкий перечень 13 кандидатов на 13 мест, не планируют голосовать также фракции Батькивщины, Возрождения, Оппоблока и Радикальной партии – команда, которую в БПП уже успели окрестить «теневой коалицией».

Оппоблок вне ЦИК

Есть еще одна проблема, которую власти хотели бы не замечать. Имя этой проблемы – Оппозиционный блок.

Нынешняя власть является автократической и системно нарушает права оппозиции. Оппозиционный блок еще в 2014 году был лишен каких-либо контрольных функций в Раде, когда тогдашняя коалиция узурпировала для себя три места в президиуме Рады и руководство всех парламентских комитетов. То же происходит и сейчас: Оппоблок – третья по величине фракция Верховной Рады лишается президентом и коалицией права представительства в ЦИК.

Кандидата от Оппоблока в представлении президента действительно нет. На Банковой объясняют позицию Порошенко тем, что Оппоблок сам виноват, мол, не может договориться об едином кандидате и поэтому просит себе сразу два места в ЦИК.

Требование ОБ могло бы так и остаться требованием, которых были тысячи и на которые власть не обращала внимания. Но, неожиданно, за то, чтобы «услышать каждого», начали выступать и другие фракции. Сейчас они требуют, чтобы президент внес новое представление на состав ЦИК, добавив туда кандидатов от всех фракций Верховной Рады.

Старый состав ЦИК всех устраивает

Фракция БПП, в ответ, после утреннего заседания в сессионном зале Верховной Рады не появилась. «У нас теперь есть возможность сбросить с себя это зависший вопрос, мы были за обновление ЦИК, но нам не дали. А пока другие фракции будут договариваться, Рада работать не будет, а значит никакие Антикоррупционные суды и другие их хотелки выполняться не будут», – говорят в БПП.

Но всё дело в том, что пока президентская сила жила в мире, где ее ультиматумы были критическими, реальный мир изменился. И именно в нем стала возможной ситуация, когда Верховная Рада собирается и успешно голосует за законы без БПП. Хочу ещё раз особо подчеркнуть, Рада принимает законы без крупнейшей фракции и основы властной коалиции. Безусловно, это новость в нашем долгоиграющем политическом сериале. И хотя понятно, что причина сопротивления теневой коалиции – не дать Порошенко единоличный контроль над ЦИК, не следует сбрасывать со счетов и возможность оставить старый, нелегитимный состав ЦИК до выборов. Ведь именно эти члены ЦИК регистрировали выборы нынешнего президента и Верховной Рады в 2014 году. Всю нынешнюю власть старый состав ЦИК устраивает.