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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Одессе создаются новые зоны отдыха

Категория: Новости


В Одессе создаются новые зоны отдыха

Об этом доложил в ходе совещания в мэрии и.о. директора департамента экологии Виталий Денисов.

Так, по его словам, одна такая зона будет создана путем рекультивации Лузановских озер. Площадь этой территории составляет более восьмидесяти гектаров.

Кроме того, в рамках программы создания национального парка на Куяльницком лимане планируется создать бальнеологический и развлекательный центр, что позволит поднять уровень туристической привлекательности Одессы и привлечь инвесторов для развития данного региона.



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