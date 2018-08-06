В Одессе создаются новые зоны отдыха

Об этом доложил в ходе совещания в мэрии и.о. директора департамента экологии Виталий Денисов.

Так, по его словам, одна такая зона будет создана путем рекультивации Лузановских озер. Площадь этой территории составляет более восьмидесяти гектаров.

Кроме того, в рамках программы создания национального парка на Куяльницком лимане планируется создать бальнеологический и развлекательный центр, что позволит поднять уровень туристической привлекательности Одессы и привлечь инвесторов для развития данного региона.