В ночь на 13 августа жители Украины могли наблюдать в небе пик одного из самых ярких звездопадов года - метеорного потока Персеиды

В ночь с 12 на 13 августа жители Украины и всех стран Северного полушария Земли наблюдали в небе пик одного из самых ярких звездопадов года - метеорного потока Персеиды.

Как известно, этот метеорный поток появляется ежегодно в период примерно с 17 июля по 26 августа, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта – Туттля.

Попадая в атмосферу нашей планеты, обломки породы сгорают в ней, прочерчивая то прямые сплошные, то прерывистые линии, то вспыхивая в виде вереницы, а иногда даже в виде одного или нескольких огненных шаров. В этот момент с Земли кажется, что радиант метеорного дождя расположен в созвездии Персея (отсюда и название звездопада).

Интенсивность звездопада Персеиды, как и любого другого, растет постепенно, достигает пика и затем спадает. Так, в этом году пик метеорного потока выпал по киевскому времени с 20:00 12 августа и до 6:00 13 августа, хотя в прошлом году мы наблюдали его на ночь раньше.

Астрономы прогнозировали, что в этот раз в небе можно будет увидеть до 100 "падающих звезд" в час.