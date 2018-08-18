 
Информация к новости
  • Просмотров: 67
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Работы по благоустройству пляжа для инвалидов на 11-й станции Большого Фонтана начнутся только в будущем году

Категория: Новости


Работы по благоустройству пляжа для инвалидов на 11-й станции Большого Фонтана начнутся только в будущем году

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания новый руководитель управления по инженерной защите территории и развития побережья Виталий Полюлях.

По его словам, проект работ уже согласован с представителями профильных организаций и ими завизирован. Общая стоимость работ составляет 154947 гривен.

Однако окончательная подготовка проекта запланирован до конца октября. А поскольку на тендерные процедуры необходимо не менее месяца, то непосредственное проведение работ отложено на следующий год.

По мнению первого вице-мэра Анатолия Орловского, это правильное решение, поскольку начинать работы зимой нецелесообразно.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 