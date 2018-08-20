У главы Татарбунар, Одесская область, есть советник по вопросам ромов

Андрей Глущенко согласился с инициативой защиты ромов и назначил себе советника по вопросам ромов. Он проведет консультации с сообществами этого народа и выберет одного представителя, кто будет сидеть в городском совете.

Городской глава уверен, что народ должен более активно участвовать в жизни населенного пункта, давать представителей в органы власти и принимать активность в охране порядка, а также проводить профилактику правонарушений в своей среде. Николай Станку будет занимать должность заммэра. Это один из самых активных защитников ромов в населенном пункте, поэтому Андрей Глущенко ему предложил должность.