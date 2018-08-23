Авиаперевозчик Ryanair ужесточает правила провоза ручной клади с 1 ноября 2018 года

Авиаперевозчик Ryanair анонсировал ужесточение правил провоза ручной клади. Обновленные нормативы вступят в силу с 1 ноября 2018 года, передает avianews.

Кроме того, новые правила будут применяться ко всем билетам, забронированным с 1 сентября 2018 года.

Для того, чтобы взять с собой в салон предмет ручной клади весом до 10 кг и с габаритами 55х40х20 см, необходимо будет при бронировании билета оплатить услугу приоритетной посадки стоимостью в 6 евро. Также можно будет сдать кладь в багаж, оплатив багажный сбор стоимостью в 8 евро. Если услуги будут оплачиваться уже после покупки билета, их стоимость вырастет до 8 и 10 евро соответственно.

Те пассажиры, которые не оплатят приоритетную посадку, смогут брать с собой в салон только один небольшой предмет ручной клади габаритами 40х20х25 см.

Представители перевозчика уточняют, что рамки в аэропортах будут рассчитаны с запасом - на 42х20х30 см.

Причина подобных изменений, уточнили в Ryanair, - необходимость ускорить посадку пассажиров. Текущая политика, считают в авиакомпании, является причиной задержек и не позволяет обеспечивать короткие, продолжительностью в 25 минут, развороты самолетов между рейсами.

Согласно текущим правилам, пассажиры могут брать с собой бесплатно основной предмет ручной клади (до 10 кг и 55х40х20 см) и одну личную вещь (35x20x20 см, без ограничений по весу).

В Украине Ryanair совершает рейсы по 10 маршрутам из Киева и по 5 — из Львова.